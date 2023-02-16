藍田項目首張價單88伙　折實平均呎價唔使1.8萬

一手市場終於迎來今年首個開價樓盤。鄰近藍田港鐵站的第3期項目主打中小型單位，周四(16日)公布首張價單，提供88伙，折實平均呎價約17,973元，今批單位折實價全數低於900萬元。

●鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO首批88伙 入場費554萬元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO公布首張價單提供88伙，折實平均呎價約17,973港元，較該系列第1期於2020年7月推出的首批折實平均呎價19,995元低約10%。首批一房入場費為554.5萬元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，首張價單屬「市區爆數價」，首批單位集中於第6座，包括18伙一房戶、70伙兩房戶，實用面積300至497方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價介乎554.5萬至898萬元，折實呎價由17,158至19,090元。

●屯門NOVO LAND第2B期示範單位首度曝光

新地副董事總經理雷霆表示，項目將於下周初公布首張價單，售價參考同系列第1期。他指，近期的二手樓價回升，一手交投量增加，相信現時市況非常配合開售大型新盤。新地代理總經理陳漢麟稱，項目會爭取本月底至下月初開售。

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另一伙為第6座25樓B室，實用面積781方呎，成交價為2,533.95萬元，呎價約32,445元。發展商表示，樓市交投平穩向上，當中享一線海景豪宅需求更備受追捧。

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