藍田項目首張價單88伙 折實平均呎價唔使1.8萬
2023年02月16日 22:03
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一手市場終於迎來今年首個開價樓盤。鄰近藍田港鐵站的第3期項目主打中小型單位，周四(16日)公布首張價單，提供88伙，折實平均呎價約17,973元，今批單位折實價全數低於900萬元。
●鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO首批88伙 入場費554萬元
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO公布首張價單提供88伙，折實平均呎價約17,973港元，較該系列第1期於2020年7月推出的首批折實平均呎價19,995元低約10%。首批一房入場費為554.5萬元。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，首張價單屬「市區爆數價」，首批單位集中於第6座，包括18伙一房戶、70伙兩房戶，實用面積300至497方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價介乎554.5萬至898萬元，折實呎價由17,158至19,090元。
●屯門NOVO LAND第2B期示範單位首度曝光
由新鴻基地產(00016)發展的屯門NOVO LAND第2B期，周四(16日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網，並率先向傳媒開放2個示範單位。
新地副董事總經理雷霆表示，項目將於下周初公布首張價單，售價參考同系列第1期。他指，近期的二手樓價回升，一手交投量增加，相信現時市況非常配合開售大型新盤。新地代理總經理陳漢麟稱，項目會爭取本月底至下月初開售。
●西貢飛鵝山道3號首宗成交 洋房逾1.69億元沽
新盤市場頻頻錄得大額成交，由中國海外發展(00688)旗下西貢井欄樹飛鵝山道3號，周四(16日)透過招標錄得首宗成交，以逾1.69億元沽出1號洋房。該洋房實用面積3,766方呎，屬四房套間隔，設1,249方呎花園、984方呎天台及1,003方呎停車位，呎價為45,000元。資料顯示，該盤提供5座洋房，於2020年9月起推出市場發售。
●元朗Grand YOHO第二期單日沽7伙 涉逾7,100萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗Grand YOHO第二期，周四(16日)連沽7伙，吸金7,195.84萬元。上述單位全屬兩房及三房戶，成交價由938.56萬至1,169.44萬元，呎價由17,513至19,378元。
●啟德澐璟四房9,126萬元招標沽
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周四(16日)再錄得兩宗成交，涉逾1.1億元。最新成交單位包括第1座5樓A室，實用面積2,088方呎，屬四房間隔，以9,126.55萬元成交，呎價逾43,709元。
另一伙為第6座25樓B室，實用面積781方呎，成交價為2,533.95萬元，呎價約32,445元。發展商表示，樓市交投平穩向上，當中享一線海景豪宅需求更備受追捧。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna單日沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周五(16日)沽出兩伙，總成交金額1,724.4萬元。其中，第8B座11樓C室，實用面積609方呎，三房間隔，成交價為868.08萬元，呎價約14,254元。
●觀塘凱滙第2期三房呎價19,000元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，最新以1,727.1萬元沽出第3座6樓F室，實用面積909方呎，三房間隔，呎價為19,000元。
●大埔白石角朗濤四房4,297萬元沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周四(16日)以4,297.3萬元招標沽出第1座11樓B室，實用面積1,723方呎，四房間隔，呎價約24,941元。