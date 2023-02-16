美股道指跌344點　思科逆市升近6%

美國生產物價指數(PPI)增幅超預期，美股3大指數周四早段受壓，道指跌344點，報33,783點；標指跌45點，報4,102點；以科技股為主的納指跌156點，報11,914點。港股夜期報20,806點，跌201點，低水182點。

企業消息方面，綜合科技企業思科(Cisco)截至1月28日止季度收入按年升6.85%至135.92億美元，惟淨利潤按年跌6.72%至27.73億美元，主要由於上季整體經營開支按年增長12.56%。

該企大幅提高了整個財年的收入預期，由此前預測按年增長4.5至6.5%，上調至增長9至10.5%；今季收入增長料介乎11至13%。思科股價早段曾升5.8%。

加拿大跨國電商平台Shopify截至去年底止一季收入按年升25.72%至17.34億美元，商品交易總額(GMV)按年升13%至610億美元；惟淨虧損按年擴大至6.23億美元。該企估計，今年全年收入增長介乎15至20%，意味增長將進一步放緩；毛利率會稍高於第四季度的46%。Shopify股價早段跌13.9%。

Roku大漲超公布了2022年第四季度財務業績。財報顯示，Roku上季收入為8.67億美元，按年大致持平，好過市場預期。公司股價升9.15%。