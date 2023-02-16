中國奧園售奧園健康29.9%股份

集團表示，受中國房地產市場下行及自二零二一年以來的全國性宏觀調控政策的影響，集團難以通過慣常渠道取得融資。為改善流動性並獲取融資以滿足其財務需求，公司積極就其中國及離岸資產尋求潛在買家，相關買賣條款須符合公司及其持份者整體最佳利益。出售事項便是該等舉措之一部分。奧園預期，將從出售事項實現估計虧損約4,476.6萬港元。

買方為獨立第三方Best Discovery International Limited，由南粵星橋全資擁有

，而眾鑫國際作為南粵星橋的有限合夥人，為李惠強全資擁有。買賣雙方簽訂協議，據此，南粵城發及星橋香港通過買方合作收購賣方之待售股份，及南粵星橋進行內部重組。

倘交易完成，則買方會成為目標公司的單一最大股東，持股29.9%；而中國奧園不再是奧園健康的控股股東，透過全資附屬持股降至24.68%。

不過，這單交易須待有關先決條件達成或獲豁免後方可作實，包括奧園健康生活股份在聯交所恢復買賣等。