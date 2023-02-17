東方日報B1：渣打回購增派息股價升

去年經調整後的收入增一成至162.55億美元，遜預期，在對沖及產品組合變動部分抵銷了利率上升的影響下，淨息差按年仍增長20點子至1.41厘，淨利息收入增長11.63%至75.99億美元。撇除重組等的稅前基本溢利升13.48%至47.62億美元，單計第四季為5.29億美元，按年增20.5%，同遜預期。

渣打去年信貸減值8.38億美元，按年狂飆5.75億美元，當中內地商業房地產相關風險承擔佔5.82億美元。亞洲區行政總裁洪丕正解釋，內地當局已在供應方面推出支持行業措施，但還未見樓市交投顯著增加，不確定性猶存，集團出於審慎而增加有關減值支出。目前房地產行業最壞情況已過，應能逐步恢復，惟仍密切關注事態發展，暫不急於增加內房敞口，去年已由約40億美元降至33億美元，以目前對內房撥備覆蓋情況，風險可控。

為集團貢獻近23%收入的香港區，去年稅前基本溢利10.76億美元，按年跌近9%，仍是最賺錢市場。就大部分的內房減值在香港入帳，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，內房敞口佔香港貸款帳簿少過3%，若扣除內房情況，香港帳簿非常安全，貸款損失率低於兩點子。

渣打普通股權一級資本比率(CET 1)去年底為14%，洪表示，去年至今已向股東回饋28億美元，相當於目標一半有多，扣除新一輪股份回購後的資本比率仍達13.6%，有足夠資本未來發展。雖然過去一年回購金額多於派息，但這也視乎市況、盈利及股價，回饋股東的方式會彈性處理。

息口上升且經營指標改善，渣打對未來一段時間感樂觀，估計今、明兩年收入增長介乎8至10%，又上調預期，目標今年有形股東權益回報(ROTE)接近10%，明年超過11%，並估計將逐步增長。渣打不排除今年再上調最優惠利率(P息)，並料今年平均淨息差攀至1.75厘，2024年為1.8厘以上。

券商對渣打睇法兩極，惟摩根士丹利指，即使上季不如預期，前景改善且資本回報率較高，重申「增持」評級，目標價69.3元。洪丕正謂，中國今年全面開放，跨境業務有增無減，本港於資金配置、貿易融資或財富管理都有重要角色，為渣打帶來機遇。禤惠儀稱，中港通關後招才更易，本港和海外都會再增兵，每年都會審視薪金維持競爭力。

就有傳阿聯酋第一阿布扎比銀行(FAB)7月後或再向渣打「提親」，渣打行政總裁溫拓思稱，「我們很高興可以自己完成所有任務……沒有人想被一些目前只是故事的東西分心」，又謂自己無計劃離職。財務總監賀方德稱，「這份業績不全受惠加息，也有本身增長動力的作用。」