【東方日報產評】歐日貨幣齊轉身　多元弱化美霸權

綜觀國際金融市場，今年以來歐洲股市迭創新高，日本央行高層人事變動底定，距離修訂超寬鬆貨幣政策的拐點愈來愈近。最新數據顯示，全球支付貨幣排名，美元份額跌至僅40%，歐元、英鎊和日圓佔比則上升。可以預期，在國際貨幣體系中，歐元及日圓等表現會繼續一洗去年的頹風，逐步取代美元的部分份額，形成美元、歐元和日圓互相抗衡，以及人民幣在低基數下冒起的多元格局，美元雖仍保持主導地位，但霸主地位勢遭弱化。

據最新的支付貨幣排名，首兩大仍是美元及歐元，惟兩者份額一降一升下，差距已收窄至僅兩個百分點，而英鎊及日圓的份額亦提升。事實上，歐洲今冬安然度過，近季經濟景氣改善，市場對歐洲央行繼續加息抗通脹的接受程度提升。另一方面，美國經濟通脹高企，政府債務上限問題膠着，債務違約風險突出。市場對於多元資產布局以分散風險的需求上升，近期歐元區與英國股市迭創新高，反觀資金流出美元資產，豈非無因。

事實上，歐元是全流通的國際貨幣，雖然綜合競爭力尚遠不及美元，不致於能取代美元的主導地位，但歐元的發展卻能弱化美元的霸主地位。此外，與美元同被視為避險貨幣的日圓，去年在超寬鬆貨幣政策下顯著貶值，但今年情況醞釀變化，一來日本的通脹已回升，經濟亦有改善，二來日本央行易帥，為調整超寬鬆幣策帶來契機。若然年內日本央行開始有序改變幣策，日圓止跌回升，結合歐元表現，美元難復去年「一匯獨強」之餘，更有機會面臨見頂回落的壓力。

這些年美國瘋狂印銀紙，全球本已吃不消，去年爆發的俄烏戰爭，美元濫用金融制裁，更加速全球去美元化，以改變過度依賴美元的決心。雖然在俄烏與中國問題上，歐洲被美國以意識形態綑綁上車，但美國奉行經貿保護主義，損害歐洲商界利益；論前景，更多歐資選擇深耕中國等亞洲市場，故未來更大的可能性，是歐盟更傾向選擇推進戰略自主之路。

無可否認，美國金融在世界經濟的影響力猶在，美元的霸主地位，歐元一時間無法撼動，英鎊、日圓尚未具條件，未全流通的人民幣更不可能挑戰美元地位。不過，全球集眾之力的去美元浪潮卻不容低估。今年首季歐元資產表現偏強，美元反覆偏軟，以日圓止貶回穩，正為國際貨幣市場開新局。人民幣的起步點雖然相對低，但也意味上升的潛力相對大。憑着中國作為全球最大貿易與消費國的地位，國際貿易更多傾向選擇雙邊本幣交易結算，人民幣的國際應用有望再升，配合中國加大金融市場改革開放力度，人民幣國際化有望踏上新台階，成國際貨幣體系的後起之秀。

美元霸權正面對多方壓力，但最大隱患並不在外部，而是美國的內部問題。若不正視天量債務與經濟結構等問題，通脹下美國以印銀紙托美債的伎倆難再行得通，貨幣與財政政策糾結的窘境只會無限輪迴，削弱美元作為「安全資產」的地位，結果只有等着自作自受！