加價無效！雀巢去年純利跌44%

全球最大食品生產商雀巢去年銷售額增長8.42%至944.24億瑞郎(約8,037.73億港元)，惟成本通脹令毛利率顯著倒退，純利下跌44.19%至95.96億瑞郎(約816.85億港元)。

擺在雀巢的挑戰是，其業績增長究竟是來自加價抑或產品銷路更好。KitKat等糖果產品、咖啡產品的內生銷售額增長(不計業績增減及匯率變動等影響)，去年均有「高單位數」增長。

不過，該企去年整體內生銷售額增長8.3%，其中8.2%來自定價，亦即轉嫁成本。事實上，去年末季加價一成後，銷量卻倒退2.6%，為連續兩季下滑，而對上一次銷量退步已經是1999年首季之後的事。行政總裁(CEO)施奈德(Mark Schneider)表示，去年通脹「前所未見地」高，迫使家庭和企業面對很多艱難抉擇，集團今年也要加碼營銷上的投資。

CEO：毛利率跌得傷

該企指引今年內生銷售額增長6至8%，經營溢利率17至17.5%，跟去年的17.05%差不多。施奈德慨嘆，去年集團毛利率跌2.59個百分點，跌得相當傷，今年會進一步加價，加幾多沒有明言，但「務必抵銷商品價格上漲所帶來的損害」，實現毛利率復甦的經營計劃。

他又指，調價會因地制宜，英美通脹依然高企，中國等其他市場較為溫和，可是阿拉伯咖啡和奶類製品漲價，以及物流成本的漲價壓力並無下降太多。