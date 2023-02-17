銀主趁市旺急掟貨　月內錄11刁　將軍澳連錄易手

二手樓市氣氛好轉，銀主趁勢加快沽貨，綜合市場資料，2月至今已錄至少11宗住宅銀主盤成交個案，成交價介乎約310萬至4,900萬元。近日將軍澳日出康城更連錄同類成交，領都套三房單位，放盤約半年，剛以740萬元售出。

香港置業劉浩勤表示，上述單位為項目的5座左翼中低層B室銀主單位，實用面積約679方呎，望樓景，早於去年7月底開價888萬元放售，其後隨市況調整叫價，至12月已累劈148萬元，最終零議價下售出，呎價約10,898元。

ONE HOMANTIN帳貶350萬售

而同區樓齡較新的MALIBU亦錄銀主盤成交，單位為1A座中低層單位，四房雙套房連工人套房設計，日前以1,851萬元沽，以實用面積約1,087方呎計，呎價約17,029元，近5年帳面貶值約5%。

近日何文田區二手樓也連錄至少3宗銀主物業易手個案。市場消息透露，同區ONE HOMANTIN一個連天台同類放盤，實用面積約736方呎，三房連工人套房間隔，市傳以約1,735萬元轉手，呎價約23,573元。據了解，原業主於2017年購入，帳面貶值逾350萬元或約17%。

此外，2月拍賣場上亦售出至少3項同類銀主貨，當中金額最大為鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES低層E室，實用面積約1,711方呎，減價翻拍，獲4組客爭購下以3,410萬元售出，呎價不足兩萬元，做價比9年前購入價更低。

YOHO MIDTOWN兩房賣815萬

事實上，近日部分地區交投仍保持升勢。中原王勤學指，元朗區2月上半月已錄約90宗二手買賣，已超上月全月的84宗，其中，YOHO MIDTOWN第3座高層B室，實用面積約492方呎，剛以815萬元沽出，創屋苑兩房戶今年新高，呎價約16,565元。該行續稱，荃灣區及馬鞍山區本月分別錄約116宗及約90宗。

中原張光耀表示，鰂魚涌太古城周三單日連錄3宗買賣，屋苑鳳山閣中層F室兩房則王，實用面積約582方呎，以990萬元沽出，呎價約17,010元，原業主持貨逾6年，帳面只獲利30萬元。