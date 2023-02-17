道指跌431點　金價高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，至103.13；港匯見7.8483；離岸人民幣(CNH)報6.8707；美元兌日圓處134.1；歐元報1.0665，英鎊報1.1978。金價處1,834.61美元。布油報84.82美元，紐油報77.79美元。比特幣跌2.7%，報2.36萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水110點。

●道指收報33,696點，跌431點或1.26%；標指收報4,090點，跌57點或1.38%；納指收報11,855點，跌214點或1.78%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20,956點，跌30點。

●2月恒生指數夜期收報21,039點，升32點，高水51點，成交18,535張。

●紐約期油收報每桶78.49美元，跌0.1美元或0.13%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.14美元，跌0.24美元或0.28%。

●紐約期金收報每安士1,851.8美元，升6.5美元或0.4%。

●英國富時100指數收報8,012點，升14點或0.18%；德國DAX指數收報15,533點，升27點或0.18%；法國CAC指數收報7,366點，升65點或0.89%。

●美國1月份生產物價指數(PPI)按月升0.7%，核心PPI按年升5.4%，均高於預期。美國2月11日當周首次申請失業救濟人數19.4萬人，預期20萬人。

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