港股受制兩萬一關 科網股領跌 友邦挫逾1%

港股好淡角力，恒生指數一度升破兩萬一關，惟未能企穩，暫跌過百點，至28,800點水平。國企指數跌20點；科技指數跌40點，主板成交350億港元。

大型科網股拖低大市，百度跌2.3%，是表現最差藍籌；美團跌2%；小米集團跌1.3%；京東集團跌1.1%；阿里巴巴跌近1%；騰訊跌0.5%。

金融股窄幅上落，友邦保險跌1.4%拖低大市；招商銀行及香港交易所跌0.3%；滙豐控股升0.1%；中國平安升0.2%；建設銀行升0.4%；工商銀行升0.7%。渣打績後有支持，股價升0.5%重上70元關。

【09:20】港股缺乏方向 友邦跌1% 騰訊靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌29點，報20,958點；國企指數低開3點，報7,086點；科技指數跌7點，報4,359點。

大型科網股窄幅上落，百度跌1%；小米集團跌0.3%；美團跌0.2%；阿里巴巴無起跌；京東集團升0.2%；騰訊升0.7%。

金融股個別發展，友邦保險跌1.1%拖低大市；滙豐控股跌0.1%；建設銀行及招商銀行無起跌；香港交易所及中國平安升0.1%；工商銀行升1.2%。