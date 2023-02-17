華興資本主席失聯　傳配合調查被帶走　股價曾插5成

內媒報道，數位接近包凡人士確認，包凡近幾日未在辦公和其他公開場合出現，另有香港人士稱，近兩日確實無法與包凡取得聯繫。

華興資本周四表示，並不知悉任何資料顯示包氏失去聯絡一事，與或可能與該集團的業務和/或運作有關，而集團目前業務及運作維持正常。內媒指，公告的表達直接證實了包凡失聯的真實性。

報道指，有華興資本相關人士表示：「別問，問就是不知道。」一位接近華興資本的相關人士透露，事件主要與華興資本前總裁叢林在船舶租賃業務上的違規操作有關，包凡個人因配合調查被帶走。又指，華興資本的動盪始於去年9月，當時叢林被內地當局帶走，相信包凡的情況很可能與叢林的問題有關，希望他向當局提供訊息後能夠獲釋。外媒並指，內地科技公司之前受打壓，令華興資本的業務受打擊，雖然內地目前似乎有所放寬，但包凡卻失聯。

報道指，包凡持有華興資本近50%股份，該公司最新市值為40.24億元。