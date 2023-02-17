華興資本主席失聯 傳配合調查被帶走 股價曾插5成
2023年02月17日 09:27
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華興資本控股(01911)周四(16日)公布，董事會得悉公司暫時無法與控股股東、董事會主席兼首席執行官包凡取得聯繫。華興資本周五(17日)低開15%後急插，最多挫5成，低見5港元；最新報7.1元，跌29%，成交金額8,660萬元。
內媒報道，數位接近包凡人士確認，包凡近幾日未在辦公和其他公開場合出現，另有香港人士稱，近兩日確實無法與包凡取得聯繫。
華興資本周四表示，並不知悉任何資料顯示包氏失去聯絡一事，與或可能與該集團的業務和/或運作有關，而集團目前業務及運作維持正常。內媒指，公告的表達直接證實了包凡失聯的真實性。
報道指，有華興資本相關人士表示：「別問，問就是不知道。」一位接近華興資本的相關人士透露，事件主要與華興資本前總裁叢林在船舶租賃業務上的違規操作有關，包凡個人因配合調查被帶走。又指，華興資本的動盪始於去年9月，當時叢林被內地當局帶走，相信包凡的情況很可能與叢林的問題有關，希望他向當局提供訊息後能夠獲釋。外媒並指，內地科技公司之前受打壓，令華興資本的業務受打擊，雖然內地目前似乎有所放寬，但包凡卻失聯。
外媒報道，包凡曾任職於摩根士丹利和瑞信，之後在2005年創立華興資本，並逐漸將這家精品諮詢公司打造成中國頂級金融機構之一，經常從華爾街競爭對手中奪得科技融資及併購生意。他以往成功把美團與大眾點評合併。華興資本後來協助合併後的公司在香港上市。之前華興資本也一手促成優酷土豆、騰訊(00700)入股京東(09618)等對新經濟領域產生重大影響的大刁，被稱為新經濟領域的「併購之王」。
報道指，包凡持有華興資本近50%股份，該公司最新市值為40.24億元。