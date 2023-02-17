姚浩然：港股料窄幅上落 滙豐炒業績留意派息...
2023年02月17日 09:38
東網電視更多新聞短片
亨達財富管理董事總經理姚浩然
美國生產物價升幅超預期，加上有聯儲局官員支持3月加息0.5厘，隔晚美股下挫。亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，投資者可再留意美國個人消費開支(PCE)物價指數，該數據為聯儲局最重視的通脹指標。他指過去的1月房屋需求相關開支增長較高，但相比消費物價指數(CPI)，PCE在這方面佔比較細，因此預期PCE回落幅度會比CPI快，暫時仍維持聯儲局今年加息2至3次、每次加息0.25厘的預測。
美股走弱，姚認為港股都會受影響，但最近恒指在20,800點附近支持頗強，若能守穩，大市仍偏強，惟波幅相信不大，料在20,800點至21,250點區間上落。
下周多隻藍籌股公布業績，其中滙豐控股(00005)成績表備受關注。姚指出，預計聯儲局今年仍會一共加息半厘至0.75厘，並維持高息環境一段時間，國際銀行股可望受惠，港股方面的代表有滙控，但滙控目前派息只有3至4厘，相比其他收息股並不吸引，除非未來股息率增加，否則相信會對股價有影響。
受惠人工智能熱潮，知乎(02390)近月股價急升，不過再遭大股東減持，為兩個月內第3次。姚認為炒人工智能股概念股要小心，而且大市整體已回落，不妨留意其他更有潛力股份，特別是網遊相關概念，因當局近來積極批出遊戲版號，其中騰訊(00700)現價可考慮。另外，他又提到內需板塊，特別是體育用品股、啤酒股，以及中資電訊股等。