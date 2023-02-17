姚浩然：港股料窄幅上落　滙豐炒業績留意派息...

美國生產物價升幅超預期，加上有聯儲局官員支持3月加息0.5厘，隔晚美股下挫。亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，投資者可再留意美國個人消費開支(PCE)物價指數，該數據為聯儲局最重視的通脹指標。他指過去的1月房屋需求相關開支增長較高，但相比消費物價指數(CPI)，PCE在這方面佔比較細，因此預期PCE回落幅度會比CPI快，暫時仍維持聯儲局今年加息2至3次、每次加息0.25厘的預測。

美股走弱，姚認為港股都會受影響，但最近恒指在20,800點附近支持頗強，若能守穩，大市仍偏強，惟波幅相信不大，料在20,800點至21,250點區間上落。