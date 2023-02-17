【高盛推介】美團低位整固　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日於低位持續整固，周五(17日)低開約0.3%後跌幅擴大，最低見145.5港元。現報146.7元，跌約1.1%。有券商指市場對美團受騰訊控股下月以實物分派，及抖音的潛在競爭的影響過度憂慮，並指市場已反映美團到店業務的市佔流失，並重申對其「買入」評級，目標價215元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周四獲小量資金轉向流入。淡倉於周四亦獲資金轉向流入，有約640萬元。

觀察港股通資金流向，可見北水周四繼續買入美團，錄得約2.5億元資金淨買入。

美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿、低面值。

美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、高敏感度。

美團購28843，行使價180元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.9倍，中期。

美團牛63193，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿6.9倍，輕微價外、低街貨。

美團熊52494，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，近35元收回距離熊證。

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