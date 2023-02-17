灣仔道樂基中心申請放寬高限　重建25層商廈

港島灣仔道165至171號樂基中心，向城市規劃委員會提交發展申請，擬議放寬物業建築高限以重建為一幢25層高連兩層地庫的商廈，提供樓面面積逾10萬方呎。

項目地盤面積約6,932方呎，現時為商業大廈，被劃作住宅(甲類)用途，擬議作食肆、商店及服務行業、辦公室及略為放寬建築物高度限制。建議以地積比率約15倍重建，涉及樓面面積約103,982方呎，而建築物高度限制由主水平基準以上110米放寬至121米，增幅約10%。項目並設約1,399方呎私人休憩用地及47個車位。

申請文件指出，項目坐落地帶原為商業/住宅用途，於2010年改劃為現有用途，而現有商廈早於1983年入伙，重建後樓面僅有約2,153方呎的增幅，同時，項目樓宇沿著灣仔道及交加里部分將會向後移，可提高街道的通透性及步行環境。

另一方面，同區秀華坊31至36號及聖佛蘭士街8至12號物業，亦輕微修訂重建申請，擬議發展住用樓面略減0.28%至約98,736方呎，而非住用樓面則增約7.9%至約5,780方呎，項目計劃重建一幢28層高住宅大廈，提供216個單位。