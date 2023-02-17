【高盛推介】港交所低位整固　下周公布業績

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所近日持續於330港元水平整固靠穩，周五(17日)早段高見336.4元，中午報333.2元，跌約0.4%。港交所將於下周四(23日)公布去年業績，市場料純利介乎95.39億元至104.23億元，按年跌16.8%至23.9%。市場並關注其管理層對今年業務指引及拓展計劃、內地ETF通等進展。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周三錄得約130萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約540萬元。

港交購13175，行使價388.2元，2023年6月26日到期，實際槓桿9.5倍，行使價390元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

港交購13350，行使價368.2元，2023年6月27日到期，實際槓桿8.6倍，輕微價外、高敏感度。

港交購24934，行使價350元，2023年5月25日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。

港交購29615，行使價400元，2023年5月25日到期，實際槓桿11.6倍，低面值。

港交牛64886，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中街貨最低。

港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.9倍，行使價290元以上、3個月期以上產品最高槓桿之一。

港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，新上市。

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