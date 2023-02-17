【摩通推介】道指再下試區間底 港股業績期展開
2023年02月17日 15:15
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（Getty Images圖片）
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：美國繼CPI(消費物價指數)、零售數字高於市場預期，1月PPI(生產物價指數)錄按月回升，一連3日強勁的經濟數據令市場擔心美國聯儲局加息步伐再度加快，美長債息逼近1月高位，美匯指數突破104水平，據芝商所FedWatch，利率期貨預期3月聯儲局加0.25厘的機會由周四(16日)的88%變成現時的82%，代表加0.5厘的機會由周四的12%變成現時的18%。美股周四終出現較大的回吐，道指再次受制區間頂，繼續過去3周的區間格局，區間底部同時為50天線所在。道指近3周高低波幅僅約750點，若投資者認為上落市勢頭持續，可以牛熊證捕捉升跌。提供較窩輪槓桿高的有以下兩隻條款：道指牛(49632)，收回價32,900點，實際槓桿28.1倍，2023年6月16日到期。如看淡可注意道指熊(49611)，收回價35,000點，實際槓桿16倍，2024年9月20日到期。
北水周四透過港股通吸納港股近10億元人民幣，資金連續第4日部署美團，金額合共約24.2億港元。雖然金額佔美團日均成交不多，但連日吸納的動作較過去兩個月活躍。如部署短線追入可留意美團購(28788)，行使價180.1港元，實際槓桿5.8倍，2023年6月27日到期。如看淡正股後市可參考美團沽(28260)，行使價122.78港元，實際槓桿4倍，2023年7月24日到期。
港股進入業績期，下周二中午有滙豐控股公布業績，市場關注末期息會否增加。滙豐今年累升2成，近日持續受制58元阻力，如看好可參考滙豐牛(50662)，收回價54港元，實際槓桿13.4倍，2023年12月15日到期。如計劃趁高造淡可注意滙豐熊(50090)，收回價63.5港元，實際槓桿7.6倍，2023年9月15日到期。
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