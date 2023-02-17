希慎：通關有助復常　惟寫字樓租賃競爭大

寫字樓租賃方面，她認為通關帶來正面影響，與寫字樓表現不直接掛鈎，始終租戶習慣已改變，集團在約6年前已多做共享辦公室的業務。另外，今年中環區亦有大量的商業樓面落成供應，對租賃影響「要慢慢睇一睇」。

首席營運總監呂幹威補充，近日銅鑼灣區內名店已開始見排隊的情況，反應理想。至於店舖租金，他指已於2021年「沉底」，故預計今年續租租金會有正面增長。

該企於2021年夥同華懋集團以197.8億港元高價投得銅鑼灣加路連山道商業地後，呂幹威表示，該項目已取得多項批文，目前正進行地基工程，預計2026年完工。項目將包括6萬方呎戶外面積，屆時可做一些新型零售，包括周末市集也在考慮之中。集團又申請將旗下4個地下停車場連接，以減輕地面的交通壓力，以及提供1,200個車位。

首席財務總監及公司秘書賀樹人預計，集團未來5年會投入15億至20億元資金做資產提升工程(AEI)，會持續審慎管理支出，審慎管理資金回報和內部回報。

至於該企的上海利園項目，呂幹威表示，去年第四季已簽署第一位租戶的合約，目前整體出租率在疫後復常後正在上升。由於該項目位於上海南京路「搶手」地區，相信年尾時出租情況會有不俗的表現。