升勢中止！二手樓價指數按周回落0.46%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報159.99點，按周跌0.46%，仍為近13周次高，是新春長假當周的市況。雖然樓價回軟，但仍然企穩160點水平。新春後樓市氣氛暢旺，成交持續活躍，展望復活節前後CCL重上170點水平，現時相差10.01點或6.25%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.15點，按周跌0.66%。CCL(中小型單位)報158.94點，按周跌0.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣回軟，但仍為近13周次高。CCL(大型單位)報165.26點，按周跌0.58%。

四個主要地區樓價兩升兩跌，新界西CCL_Mass報148.92點，按周升2.01%，創12周新高，升幅是2022年6月的36周最大。新界東CCL_Mass報172.65點，按周升0.21%，創12周新高。九龍CCL_Mass報154.59點，按周跌0.53%，港島CCL_Mass報160.67點，按周跌3.76%。

樓價見底後近8周計，CCL Mass累升2.77%，CCL(中小型單位)升2.97%，CCL(大型單位)跌0.52%。港島累升3.26%，九龍升3.17%，新界東升2.87%，新界西升1.62%。