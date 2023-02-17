道期跌143點 紐油跌逾1%
2023年02月17日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報104.5；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.8902；美元兌日圓報134.9；歐元企1.0639，英鎊處1.1917。金價報1,841美元。布油報83.77美元，紐油報77.12元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌143點。
●市後關注點
23:00 美國1月領先指數
●恒生指數全日收報20,719點，跌267點或1.28%；國企指數收報6,991點，跌98點或1.39%；科技指數收報4,257點，跌109點或2.51%。主板成交897億港元。https://bit.ly/3I78nVI
-華興資本主席失聯，傳配合調查被帶走。
-希慎去年轉虧11.57億元，來年續充滿挑戰。
-聯想集團第三季少賺31.7%。
-富瑞降萬洲去年淨利潤預測9%。
-大和將理文造紙目標價及評級「雙降」。
●滬綜指收跌25點，傳媒娛樂股跌1.8%，釀酒股跌1.6%，金融股跌1%，地產股跌0.7%。https://bit.ly/3lJqPw5
●中國經濟：
-深圳副市長：全市遊戲產業營收佔全國50%，打造國際電競之都。
●李嘉誠減持Zoom套現逾21億元，索羅斯已清倉。
●葡萄牙取消黃金簽證為樓市降溫，內地人出走少一途。
●易會滿傳調任中銀保監主席，吳清接掌中證監。
●花旗計劃招聘更多投資顧問。
●裁員潮：
-變相裁員！傳Apple低調削減外判員工。
-生意淡薄！美銀傳計劃裁減200名投資銀行家。
●Tesla自動駕駛軟件惹憂須召回36萬輛車，股價挫逾5%。
●通用汽車CFO期望公司定價保持強勁。