【產經直播】港股易跌難升　不如博業績股？

港股周五(17日)低開29點，曾一度倒升，惟之後沽壓再現，最多跌283點，收市仍跌267點，報20,719點，成交897億；恒指全周跌470點。港股近日跌多過升，下周有多隻重磅藍籌派成績表，會唔會為大市添加催化劑？有望突破悶局？悶市下博業績股有冇作為？

至於美股隔晚受壓，三大指數跌逾1%。美國1月生產價格指數(PPI)升幅較市場預期高，就業市場亦保持強勁，加上有聯儲官員「放鷹」，表示要盡快加息至具限制水平，不排除下月加息0.5厘。加息預期改變，環球股市要繼續震？

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