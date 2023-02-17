【產經直播】港股易跌難升 不如博業績股？
2023年02月17日 16:16
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港股周五(17日)低開29點，曾一度倒升，惟之後沽壓再現，最多跌283點，收市仍跌267點，報20,719點，成交897億；恒指全周跌470點。港股近日跌多過升，下周有多隻重磅藍籌派成績表，會唔會為大市添加催化劑？有望突破悶局？悶市下博業績股有冇作為？
科網股今日普遍向下，騰訊(00700)及美團(03690)均跌2%，而阿里巴巴(09988)亦失紅底，收市報99.45元，跌逾2%。阿里下周四(23日)公布業績，有券商預料，阿里上季淨利潤跌3%，業績博唔博得過？
下周放榜的重磅藍籌，還有滙豐控股(00005)，集團將於下周二(21日)公布業績，市場憧憬滙控大機會派發特別息和加碼回購，在美息口繼續上升預期下，滙控績前有咩部署策略？
另外，藍籌聯想集團(00992)上季少賺近32%，公司指，個人電腦領域出貨量放緩，並下降至疫情前水平，主要由於出貨需求下降導致渠道存貨過剩，加劇挑戰；不過聯想表示，智能設備業務在減少渠道存貨方面取得進展，並保持行業領先地位。聯想績後跌逾2%，反映業績強差人意？公司前景點睇？
至於美股隔晚受壓，三大指數跌逾1%。美國1月生產價格指數(PPI)升幅較市場預期高，就業市場亦保持強勁，加上有聯儲官員「放鷹」，表示要盡快加息至具限制水平，不排除下月加息0.5厘。加息預期改變，環球股市要繼續震？
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