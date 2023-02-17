楊元慶：環球個人電腦市場料2024年始恢復增長
2023年02月17日 17:20
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左上為楊元慶。
聯想集團(00992)上季個人電腦及智能手機等的智能設備業務的經營溢利及收入分別跌37%及34%。該公司董事會主席兼首席執行官楊元慶坦言，整個市場環境仍具挑戰性，特別是未來一至兩季續受通脹、地緣政治局勢緊張等因素影響，但看好中國重啟經濟能帶動業務增長。不過，去庫存仍需時，估計環球個人電腦市場要到2024年才會恢復增長，對業務前景樂觀。
研發開支方面，他指出，致力降低成本開支，但強調集團重視研發，上季研發開支增加逾5%，而在過去3年，研發團隊人數增長逾70人，認為研發是推動增長的重要因素，又預告未來資本開支仍會持續提升。
至於近日熱門話題人工智能(AI)，執行副總裁兼方案服務業務集團總裁黃建恆直言，AI會是集團未來重要發展之一，會持續在該領域投入。另外，方案服務業務集團(SSG)也有運用AI技術，加上大數據等，能有效提升工作效率。
執行副總裁、基礎設施方案業務集團(ISG)總裁Kirk Skaugen補充，聊天機械人建基於大算力基礎，因此對集團業務有推動作用。另外，元宇宙等趨勢也有助推動伺服器業務發展。