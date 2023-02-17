楊元慶：環球個人電腦市場料2024年始恢復增長

研發開支方面，他指出，致力降低成本開支，但強調集團重視研發，上季研發開支增加逾5%，而在過去3年，研發團隊人數增長逾70人，認為研發是推動增長的重要因素，又預告未來資本開支仍會持續提升。

至於近日熱門話題人工智能(AI)，執行副總裁兼方案服務業務集團總裁黃建恆直言，AI會是集團未來重要發展之一，會持續在該領域投入。另外，方案服務業務集團(SSG)也有運用AI技術，加上大數據等，能有效提升工作效率。

執行副總裁、基礎設施方案業務集團(ISG)總裁Kirk Skaugen補充，聊天機械人建基於大算力基礎，因此對集團業務有推動作用。另外，元宇宙等趨勢也有助推動伺服器業務發展。