中證監發布全面實行股票發行註冊制相關制度規則

中國證監會發布，全面實行股票發行註冊制相關制度規則，自周五(17日)起執行。滬深兩市證券交易所、全國股轉公司、中國結算公司及證券業協會配套制度規則同步發布實施。此次發布的制度規則共165部，其中，中證監發布的制度規則達57部。

深圳證券交易所亦正式發布，30部與全面實行股票發行註冊制相配套的業務規則及指南。對於未有盈利企業申請在創業板發行上市，該所發布專項通知，主要有三個方面安排，包括細化未盈利企業行業範圍，包括先進製造、互聯網、大數據、雲計算、人工智能、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的創新創業企業；明確未盈利企業上市條件，啟用「預計市值不低於50億元人民幣(下同)，且最近一年營業收入不低於3億元」上市標準；做好相關規則銜接，《創業板股票上市規則》中同步取消了關於紅籌企業、特殊股權結構企業申請在創業板上市需滿足「最近一年淨利潤為正」的要求。

上海證券交易所亦發布實施26部與註冊制相關配套的業務規則、指引及指南。在全面實行註冊制下主板新股發行承銷機制與以往的差異比較上，主要有定價機制、申購配售及風險防控方面的不同，如將主板合資格散戶投資者新股申購單位由1,000股調整為500股，與上海科創板保持一致；明確在網上申購倍數較高時，在確保較大比例新股向網上投資者發行基礎上，將主板回撥後比例上限從90%調至80%。根據發行數量差異，明確戰略配售規模與參與投資者家數安排。

上交所及深交所將於2023年2月20日至3月3日，接收主板首次發行、再融資、併購重組在審企業申請，並按在中國證監會的審核和受理順序接續審核。自2023年3月4日始接收主板新申報企業申請。科創板及創業板申報受理和審核工作正常推進，在審企業應於2023年3月10日前提交符合新規的專項說明和核查意見，並在下一次詢問回覆或者更新財報時提交更新版申請文件。