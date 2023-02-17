金管局：去年港總貸款量按年跌3%　10年來首次

香港金融管理局公布，初步數據顯示，去年本港總貸款量按年下跌3%，為2003年以來首次錄跌幅。去年銀行業特定分類貸款比率按年升0.5個百分點至1.38%；與內房相關則飆升1.35個百分點至2.21%。副總裁阮國恒認為，目前未見貸款集中於特定銀行或內房企業，認為風險屬可控。

阮國恒透露，隨着與內地正式免檢疫通關，本港的投資意欲及貸款需求回升，1月份貸款需求基本回復疫前水平，但坦言難以用單月數據概括全年表現。

港匯持續疲弱，阮國恒認為，美國仍處於加息周期，即使美國聯儲局停止加息，亦預告會維持高利率一段時間。目前港美息存有一定差距，但在聯匯制度下，隨着金管局接錢會使兩地息差收窄，不過本港經濟活動會影響港元需求，目前難以判斷香港利率走勢。

2021年發生對沖基金Archegos槓桿操作失利爆煲事件，金管局計劃年內加強監管銀行的資產質素，尤其檢查銀行面向非銀行、高槓桿投資機構時的風險。反洗錢方面，當局亦研究與執法機構及業界合作，分享可疑資金流動的訊息，以打擊金融罪行。

可持續發展金融方面，阮國恒指將要求銀行繼續加強氣候問題的風險管理，並計劃將氣候因素納入監管審查程序，並建立實體風險評估平台，以構建政策框架推動銀行業邁向綠色發展，以鞏固香港綠色金融生態系統。