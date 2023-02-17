中證監：合規VIE企業境外上市予以備案

中國證監會宣布，經國務院批准，境外上市備案管理相關製度規則，自2023年3月31日起實施。中證監強調，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，境外上市備案管理制度規則的發布實施，將更好支持企業依法合規到境外上市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。

與前期徵求意見稿相比，管理試行辦法和配套監管指引主要有三方面變化，包括完善負面清單，按照最小、必要原則，聚焦重大境內合規問題，完善不得境外發行上市的情形，把應由投資者自主判斷的事項交給市場，不對境外上市額外設置門檻和條件。

為保障備案管理平穩有序推進，對於存量和增量企業的備案將作出不同安排。自管理試行辦法實施日起，已獲境外監管機構或境外證券交易所同意，如香港市場已通過聆訊、美國市場已獲准註冊等，但未完成間接境外發行上市的境內企業，給予6個月過渡期；在6個月內完成境外發行上市的，視為存量企業。如上述境內企業在6個月內需重新向境外監管機構履行發行上市程序，如香港市場需重新聆訊等，或6個月內未完成境外發行上市的，應當按要求備案。

VIE架構於內地常被稱為「協議控制」，即境外投資公司在沒有直接股權關係下，只透過多項法律協議，控制內地公司的持牌營運實體企業。對於VIE架構企業境外上市，備案管理將堅持市場化、法治化原則，加強監管協同。中證監將徵求有關主管部門意見，對滿足合規要求的VIE架構企業境外上市予以備案，支持企業利用兩個市場、兩種資源發展壯大。