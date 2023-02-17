中銀保監對中行等5家銀行罰3.87億人幣

據中銀保監官網，當局對中國銀行、民生銀行、渤海銀行開展的支持民營企業及小微企業重大政策落實專項現場檢查中發現，上述機構存在貸款資金被挪用、統計數據不真實、重大關聯交易審議程序不規範等違法違規行為。

銀保監對中國銀行總行罰款1,600萬元，對分支機構罰款1,680萬元，並對2名責任人員分別予以警告；對民生銀行總行沒收違法所得併處罰款667 2.462萬元，對分支機構罰款2,300萬元，並對2名責任人員分別予以警告；對渤海銀行總行罰款430萬元，對分支機構罰款1,230萬元，並對1名責任人員予以警告。

此外，對建設銀行、渣打中國開展的風險管理及內部控制有效性現場檢查中發現，上述機構存在服務收費質價不符、貸款管理嚴重違反審慎經營規則、理財業務投資運作不合規等多項違法違規行為。銀保監會對建設銀行總行沒收違法所得併處罰款7,341.56萬元，對分支機構罰款1.25億元，並對9名責任人員分別予以警告、罰款的行政處罰；對渣打中國總行沒收違法所得併處罰款3,625.94萬元，對分支機構罰款1,340萬元。

銀保監指，將嚴肅市場紀律，規範市場秩序，維護金融消費者合法權益，督促銀行保險機構合規經營、穩健發展，助力金融服務實體經濟，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。