恒地中環海濱商業項目發展方案獲城規會通過

資料顯示，該地盤佔地約516,326方呎，劃為綜合發展區及道路地帶，擬議發展的3幢商業大樓位於地盤西面部分，靠近海濱的第1座樓高6層，第2座及3座分別9與10層。至於項目的東面部分主要為低層園景行人平台，物業樓高1至2層，設零售商業設施及重置天星鐘樓。

樓面分布方面，整個項目的商業部分地積比率約3.13倍，當中商業及零售樓面佔約923,310方呎較多，寫字樓面積約691,320方呎。非商業部分地積比率約0.48倍，包括公眾泊車位、交通及政府設施，以及重置受影響的郵政總局和公共廁所，以及重建天星小輪鐘樓，相關樓面約245,628方呎。其中第1期的3A用地，包括早期重置地區相關和現有公共設施，預計在2026年完成，而第2期的3B用地預計於2031年完成。