千金難買心頭好！買家追價100萬購粉嶺洋房

樓價交投氣氛回暖，粉嶺萬豪居相隔逾一年再錄洋房成交，有買家見項目洋房放盤罕有，追價100萬元，以約1,800萬元購入項目雙號洋房。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳偉華指出，灣仔囍匯2座中層P室，實用面積約339方呎，開放式間隔，以830萬元易手，呎價約24,484元，買家屬於投資客。原業主於2013年以730萬元買入單位，持貨10年帳面獲利100萬元，單位升值14%。

●中原林龍南稱，北角城市花園6座中層C室，實用面積約931方呎，套三房間隔，以1,380萬元易手，呎價約14,823元。同類型單位去年10月樓價低位時曾以1,200萬元成交，是次成交價較低位反彈15%。

●世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨50座高層5室，實用面積約593方呎，三房間隔，放盤兩星期減價20萬元，以790萬元成交，呎價約13,322元。

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九龍區

●中原胡鴻洲表示，九龍站近日睇樓氣氛高漲，睇樓量比通關前急升2倍，其中擎天半島本月暫錄6宗成交，包括近日兩宗連環買賣個案，屋苑2座高層D室，實用面積約1,058方呎，三房連套房間隔，開價2,980萬元，以2,850萬元獲承接，呎價約26,938元。另一個售出單位為5座高層B室，實用面積約633方呎，以1,826萬元易手，呎價約28,847元。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月交投加快，已暫錄27宗成交，快將追平上月全月32宗水平，平均實用呎價約11,288元。最新成交包括3期百老匯街47號中層B室，實用面積約532方呎，兩房間隔望內園景，議價後以652萬元成交，呎價約12,256元。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園本月暫錄得16宗成交，平均實用呎價約14,296元，屋苑7期4座高層A室，實用面積約763方呎，三房連套房間隔，以1,130萬元成交，呎價約14,810元。原業主於2017年9月以約1,055萬元購入物業，持貨5年多帳面獲利75萬元，單位升值約7%。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣碧海藍天1座高層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，以1,038萬元放盤，約3個月後獲區內客接洽，減價約33萬元，以約1,005萬元成交，呎價約17,092元。原業主於2016年6月以約773萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利232萬元，單位升值約30%。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣四小龍屋苑本月暫錄約14宗成交，其中昇悅居3座中層G室，實用面積約603方呎，三房間隔，以1,120萬元成交，呎價約18,574元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約100宗二手成交，按月升約23%，其中聽濤雅苑佔4宗，屋苑3座中層G室，實用面積約788方呎，三房連套房間隔，開價約980萬元，議價後以960萬元易手，呎價約12,183元。原業主於1997年以593萬元購入單位，持貨約26年帳面獲利約367萬元，單位升值約62%。

●中原黎宗文指出，沙田第一城2月暫錄約23宗成交，與上月同期相若，屋苑4座中層B室，實用面積約819方呎，三房連套房間隔，月初叫價約1,050萬元，議價後以1,030萬元易手，呎價約12,576元。原業主於2013年以733萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約297萬元，升值約40.5%。

●中原陳敬天表示，大埔太湖花園6座低層G室，實用面積約355方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以488萬元易手，呎價約13,746元，新買家為年輕上車客。原業主於2016年以380萬元購入單位，持貨7年帳面獲利108萬元，單位升值28.4%。

●美聯吳偉文表示，粉嶺萬豪居雙號洋房，實用面積約2,148方呎，附設花園及一個車位，由於放盤罕有，買家即時帶票洽購，原業主見市場回暖而反價，議後買家追價100萬元，以1,800萬元購入單位，呎價約8,380元。

●中原劉德興稱，粉嶺牽晴間2月暫錄約5宗成交，屋苑3座中層B室，實用面積約439方呎，兩房間隔，開價約610萬元，議價後以570萬元易手，呎價約12,984元，新買家為上車客。原業主於2014年以343萬元購入上址，持貨9年帳面獲利約227萬元，單位升值約66.2%。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣區本月二手成交已達62宗，較上月同期多出約15%，其中盈翠半島3座低層C室，實用面積約756方呎，三房連套房間隔，以1,180萬元成交，呎價約15,608元。原業主1998年以431.9萬元買入上址，持貨約25年帳面獲利約748.1萬元，期內物業升值近1.7倍。

●中原陳智生表示，屯門本月累錄約110宗二手成交，其中䨇寓高層北翼D室成交，實用面積約268方呎，開放式間隔，原叫價458萬元，減至430萬元成交，呎價約16,045元。原業主於2016年11月以371.7萬元一手買入單位，持貨逾6年帳面獲利58.3萬元或16%。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天頌苑M座高層14室，實用面積約426方呎，開放式間隔，減價5萬元，以295萬元未補價第二市場價成交，呎價約6,925元。

●中原王勤學表示，元朗YOHO Town第1座高層E室，實用面積約433方呎，兩房間隔，零議價下以700萬元沽出，呎價約16,166元。去年11月同類單位成交價低見588萬元，現時樓價已反彈112萬元或19%。

●利嘉閣劉景駿表示，東涌區本月二手成交45宗，較上月同期高出約五成。區內映灣園8座中層C室，實用面積約548方呎，兩房間隔，成交價約655萬元，呎價約11,953元。原業主2014年以約430萬元購入上址，持貨近9年帳面獲利約225萬元，物業升值約52%。

●美聯黃家迎稱，將軍澳嘉悅1座低層A室，實用面積約799方呎，三房連套房間隔，去年9月開價1,490萬元放售，放盤約半年累減102萬元或約7%，終以1,388萬元易手，呎價約17,371元。原業主於2015年4月以976.2萬元購入單位，持貨約8年時間帳面獲利411.8萬元，單位升值約42%。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳日出康城領都9座右翼高層B室，實用面積約835方呎，三房連套房間隔，成交價980萬元，呎價約11,736元。原業主於2012年9月以665.1萬元購入單位，持貨超過10年帳面獲利314.9萬元，單位升值約47%。