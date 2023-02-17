焦點新盤部署開價！屯門項目開放新示範單位
2023年02月17日 21:54
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市場焦點新盤之一、屯門兆康項目部署下周初開價，周五(17日)再有示範單位亮相。另一方面，黃竹坑站項目錄得首宗俗稱「撻大訂」的終止交易個案。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期料首批單位不少於146伙
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，周五(17日)再有一個連家具示範單位亮相。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤部署下周初開價，預計首批單位將提供不少於146伙，戶型涵蓋一房至三房間隔。最新曝光的示範單位參考Arreso第1B座18樓L室搭建，實用面積457方呎，兩房間隔。
●大埔林海山城連花園戶呎價19,010元
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(17日)招標沽出第15座地下B室，實用面積1,102方呎，三房連工作間間隔，設248方呎花園，以逾2,094.9萬元成交，呎價為19,010元。
●長沙灣愛海頌頂層特色戶售1,650萬元 較兩年前平逾兩成
近日減價促銷最後貨尾的長實集團(01113)長沙灣愛海頌，周五(17日)透過招標售出5座40樓A室頂層特色戶，實用面積771方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,650萬元，連545方呎天台，呎價約21,401元。
資料顯示，上述單位曾於2020年11月以價單形式發售，當時定價為2,686.3萬元，折實價約2,068.5萬元，惟最新轉以招標形式出售，而最新成交價較逾兩年前的折實售價低約418.5萬元或逾兩成。
●黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY增90天付款計劃
遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，周五(17日)修改價單，新增90天成交計劃，並享有6%折扣優惠。同時，原有的120天成交計劃所享有的6%折扣則削減至5%。
●藍田港鐵站的KOKO HILLS下周二招標發售17伙
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO部署開售之際，同系列第1期KOKO HILLS周五(17日)上載銷售安排，落實下周二(21日)以招標形式發售17伙，全屬三房及四房戶。
上述即將發售的單位位於第2座，包括實用面積899方呎的B室，三房間隔，及以實用面積1,300方呎的A室，採四房間隔。當中，有1伙屬特色戶，為2座3樓A室，實用面積1300方呎，連67方呎平台。該批單位招標期由2月21日起至3月31日。
●黃竹坑站揚海首錄「撻大訂」
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周五(17日)錄得終止買賣個案。項目的第1B座11樓F室，為實用面積464方呎的兩房單位，原本於2021年9月先後簽定臨時買賣合約及正式買賣合約以1,553.84萬元沽出，當時呎價約33,488元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄433宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後累計錄得433宗終止買賣個案，佔成交量846宗逾51%，涉及總成交金額逾65.3億元。項目周五(17日)新增3宗個案，包括1A座11樓C室，實用面積527方呎，兩房間隔，原本於2021年6月以1,003.9萬元成交，當時呎價約19,049元。