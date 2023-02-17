焦點新盤部署開價！屯門項目開放新示範單位

市場焦點新盤之一、屯門兆康項目部署下周初開價，周五(17日)再有示範單位亮相。另一方面，黃竹坑站項目錄得首宗俗稱「撻大訂」的終止交易個案。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期料首批單位不少於146伙

●大埔林海山城連花園戶呎價19,010元

●長沙灣愛海頌頂層特色戶售1,650萬元 較兩年前平逾兩成

資料顯示，上述單位曾於2020年11月以價單形式發售，當時定價為2,686.3萬元，折實價約2,068.5萬元，惟最新轉以招標形式出售，而最新成交價較逾兩年前的折實售價低約418.5萬元或逾兩成。

●黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY增90天付款計劃

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，周五(17日)修改價單，新增90天成交計劃，並享有6%折扣優惠。同時，原有的120天成交計劃所享有的6%折扣則削減至5%。

●藍田港鐵站的KOKO HILLS下周二招標發售17伙

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO部署開售之際，同系列第1期KOKO HILLS周五(17日)上載銷售安排，落實下周二(21日)以招標形式發售17伙，全屬三房及四房戶。

上述即將發售的單位位於第2座，包括實用面積899方呎的B室，三房間隔，及以實用面積1,300方呎的A室，採四房間隔。當中，有1伙屬特色戶，為2座3樓A室，實用面積1300方呎，連67方呎平台。該批單位招標期由2月21日起至3月31日。

●黃竹坑站揚海首錄「撻大訂」

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄433宗終止交易