美股道指挫122點　紐約期油跌逾3%

美股周五早段受壓，道指跌122點，報33,574點；標指跌22點，報4,068點；以科技股為主的納指跌75點，報11,780點。數據顯示通脹壓力高居不下，近日有多位聯儲局官員放風，表示下月應考慮加息0.5厘，暗示未來利率水平可能高過此前的市場預期。

恒指夜期報20,618點，跌22點，低水102點。國際油價同樣受壓，紐約期油跌3.61%，至每桶75.66美元。期金則跌0.84%至每安士1,836.3美元。

聯儲局於本月初的議息會議上放慢了加息幅度至0.25厘，惟近日發布的物價數據顯著高於市場預期。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德認為，這反映通脹回落速度低於預期，要繼續加息。他維持對聯邦基金利率區間上限最終升至5.5厘的看法，並不排除支持3月加息0.5厘。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾最近亦透露，她本月會議上實際是支持加息0.5厘，並指對接下來加幅「持開放態度」。

持續上升的利率亦導致美國家庭債務壓力大增。數據顯示，去年第四季美國家庭債務總額升16.9萬億美元，續創新高，按季增加3,940億美元，是20年來的最大季度增幅，亦較2019年同期(即疫情前)高出2.75萬億美元。從分項來看，信用卡債務亦創下9,860億美元新高，按季大增610億美元。

企業消息方面，半導體設備商應用材料公布截至1月29日止一季業績，期內收入按年升7.46%至67.39億美元，淨利潤按年跌4.18%至17.17億美元。該企指引本季度收入為64億美元，多過市場預期的63億美元。行政總裁迪克森(Gary Dickerson)亦表示，市場低估行業對晶片設備的實際需求，又謂雖然整體行業正處低谷，但車用半導體相關領域仍在增長。應用材料股價升1.14%。

外賣送餐平台DoorDash公布，截至去年底止季度收入為18.18億美元，按年大增39.84%，惟股東應佔虧損有所擴大，由2021年同期的1.55億美元大增至6.59億美元。該公司上季所有訂單總額(GOV)按年增長29.45%至144.46億美元，並預期本季度進一步增長到介乎151億至155億美元，以中位數計相當於按年增23.85%，帶動公司股價早段2.3%。