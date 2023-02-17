中梁：境外債務整體解決方案擬以協議安排實施

視乎公司及其顧問的進一步考慮，公告列出初步整體解決方案下的關鍵暫定條款，其中包括向公司的境外無擔保債權人提出將其境外債務和應計但未付利息交換為單個或多個系列的新優先票據或，新優先票據與新可換股票據(可轉換為本公司普通股)的組合。新優先票據及╱或新可換股票據的到期日將會延長，目前考慮的最終到期日不超過協議安排生效日期後的4年。新優先票據將在新票據期限內分期償還本金。現時預期新可換股票據將佔新優先票據和新可換股票據合計本金金額不超過20%。

條款還可能包括向同意協議安排的債務持有人支付的獎勵費；減少現金利息，及實物支付利息的緩沖期限，以便為集團提供適當的時間恢復其營運和流動性狀況。公司目前考慮的實物支付利息緩衝期限不超過新票據的首12個月，之後預計將以現金支付此類利息。

公司相信，與獨立國際財務顧問公司估計的清算回收金額相比，如果債務持有人接受其整體解決方案的建議，將提供更佳回收價值。不過，整體解決方案的實際條款須視乎與境外債權人的商討，可能與上述的初步暫定條款有所區別。

公司預期，將繼續與境外債權人進行積極和建設性的對話，以在切實可行的範圍內盡快落實整體解決方案的條款。為此，正與部分境外債權人簽訂保密協議，以促進其評估整體解決方案，及集團的財務和營運狀況。

據公告，集團有息負債總額已由2021年底的402億元，降至去年底的約272億元，當中境內及境外分別佔186億及86億元，集團指，礙於當前市況，其資金流動性受到限制，現金及銀行結餘合計約為170億元，但絕大部分都在項目層面的指定銀行帳戶中接受嚴格的預售現金監管，以確保在建物業的竣工。