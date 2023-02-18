安永回應職場性騷擾傳聞　已開展獨立內部調查

網上盛傳會計師行安永數名高級職員對下屬性騷擾及職場欺凌，安永發言人確認已經收到該報告，並即時開展了獨立的內部調查。同時強調，公司堅持對任何不道德行為持零容忍態度，並致力於維護包括誠信和尊重在內的核心價值觀。任何違反《全球行為準則》的行為都將會以嚴厲、果斷和相稱的紀律處分來處理。在這事件上，公司已即時採取了措施，以確保相關人員的安全和福祉。

發言人回應指，安永《全球行為準則》為機構裏的全體人員提供了行為道德框架，無論個人在機構中屬於何種職位、職級或部門都必須遵守。公司認為，任何偏離或違反該準則的行為都是不可接受的，大家也應當在獲悉此類行為時及時發聲。

該回應又提到，安永已建立了一個供諮詢的支援系統，用於幫助每個人履行對《全球行為準則》的承諾。其中，道德熱線讓公司的人員能通過一個安全的渠道舉報任何可能違反《全球行為準則》的舉動或行為。對於收到的所有報告，公司都高度重視，並在嚴格保密的前提下對其進行徹底調查。

另外，公司為尊重員工的個人隱私，因此不會對此事作出進一步回應或發表意見。