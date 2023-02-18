1周10大驚奇︰ 資金西向東流　大鱷沽空美股何啟示？

環球金融市場「東升西降」的格局已相當明顯，近期有多位大鱷沽空美股、資金重新流入亞洲。此前一直預測股市神準的美國銀行亦再發警告，稱未來三個星期內美國股市將會迎來新一輪跌浪。

【1、資金西向東流 亞洲新興市場受捧】

隨着中國經濟活動復常，環球資金亦再次展現出從西向東流的大趨勢。

美國的兩大債主——中國及日本持有的美國國庫債券不斷減少之際，國際金融協會(IIF)報告指出，1月外資淨流入中國股市的規模達176億美元(1,372.8億港元)，為2020年12月以來最多；同月整體新興市場資金流入規模亦達657億美元，甚至多過去2022全年的309億美元。

美國財政部國際資本流動報告(TIC)顯示，於去年12月，內地的美債持倉量跌至8,671億美元，按月減少31億美元，為連續5個月減持，續創2010年中以來新低。與此同時，作為美國最大債主的日本持倉量亦下降60億美元，相信部分原因是去年12月日本央行放寬「控制孳息率曲線(YCC)」措施，讓日債孳息率上升，吸引資金回流國內。

IIF經濟學家Jonathan Fortun於一份報告中指出，從地區來看，上月亞洲及拉丁美洲的外國資金流入規模最為龐大，分別達到344億美元及159億美元。

他表示，由於發達經濟體的加息步伐已開始放緩，而新興市場的前景變得更加樂觀，讓後者在債券市場的資本活動變得更活躍。單計今年首周，新興市場國家主權及企業就發了約280億美元的債券，創下歷史新高。

【2、鱷王減倉美股 索羅斯加碼做淡】

美國證券交易委員會(SEC)披露的13F文件顯示，由「鱷王」達利奧(Ray Dalio)所創立的全球最大對沖基金橋水，於去年第四季大肆減倉股票投資，前20大持倉中有19隻減持。另邊廂，索羅斯旗下基金亦正在加注做淡美股。

資料顯示，橋水基金公司在上季度的20大持倉中，除了加注第一大持倉「安碩核心標普500ETF」約17.39%，持有基金單位股數達至206.44萬股外，其餘19隻持倉股份悉數遭減持。按去年底市值推算，該19隻股份減持金額合共達17.15億美元（近134億港元）。

至於另一著名大鱷索羅斯，他的家族辦公室旗下的索羅斯基金管理(SFM)，上季則擴大了美股淡倉，甚至開始做淡美國企業高收益債。

截至去年底，SFM上季開倉買入「Invesco QQQ Trust Series 1」(QQQ，追蹤納斯達克100指數)的認沽期期權，名義倉位規模達50萬股或1.33億美元。該基金亦繼續透過認沽證做淡「道富標準普爾500指數ETF(SPY)」，名義淡倉數量按季大增2.75倍；而金額則達1.43億美元。值得注意的是，華爾街大行亦有類似的操作，高盛將作為其第一大持倉的SPY持有量減少了27%，同時將SPY的認沽期權加倉三成；摩根大通亦減持了4%的SPY持倉量。

【3、美銀又唱淡 標指恐再跌】

近期美國通脹數據仍然火熱，意味聯儲局將需要進一步收緊貨幣政策，恐對經濟增長構成壓力。

美國銀行最新的報告更指出，由於美國經濟於2023年下半年愈來愈可能出現程度更深的衰退，未來幾周美股可能繼續下滑。標準普爾500指數早前嘗試突破4,200點失敗之後，到3月8日可能滑落到3,800點。

美銀在報告中指出，聯儲局在過去11個月內累計加息了4.5厘，是幾十年來最積極的緊縮政策，恐怕會造成「破壞」。美國2年期國債價格異常波動，個別股票如特斯拉(Tesla)瘋狂的行情，都預示市況不對勁。

該行分析師預測，美國經濟今年上半年不會「着陸」，然而今年下半年可能會看到市場和經濟雙雙「硬着陸」，因為利率仍然很高，聯儲局的壓制通脹的使命遠未完成。

【4、富國銀行：熊市已結束 惟新牛市未到】

對於近日美股市況，市場也有另類意見認為能市已完。富國銀行分析師認為，熊市確實已經結束，但不代表新的牛市將會出現。該行又預期，美國經濟不會硬着陸。

該行分析師Christopher Harvey等人表示，熊市已經結束，但這不是通脹再度擴張，所見到的不是熊市也不是牛市，就只是一個市場。

在Harvey看來，雖然拋售已經結束，但目前仍欠缺持續復甦的要素，包括股票市盈率和企業盈利的持續擴張。該行對標指今年目標為4,200點。

【5、過半證券界人士指美國今年投資風險最高】

香港證券業協會一份業界調查發現，有54%業界認為美國是今年投資風險最高的市場，大幅「跑贏」中國及香港市場的13%及3%。

受訪者普方遍認為，中美關係緩和、地緣政治危機，及口俄烏戰爭持續，是影響今年全球金融市場穩定的三大因素，比例分別達34%、31%及25%。另有29%受訪者認為全球經濟在今年會因通貨膨脹而出現下滑。

【6、聯儲局官員︰下月不排除加息半厘】

華爾街之所以看淡美股走勢，很大程度是因為聯儲局加息的風險未完。美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德表示，在2月議息會議上主張加息0.5厘，且不排除支持3月加息0.5厘的可能性。

他認為，通脹的放緩速度低於預期，要進一步加息以遏抑通脹，傾向於當局加息至5.375厘的利率頂峰。

克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特爾亦指，在本月初的議息會議，其實有令人信服的理由再次加息0.5厘。

她指出，聯儲局在控制通脹方面還有更多工作要做，通脹上行風險依然存在，認為利率需要上調至5厘以上並維持一段時間。不過，加至5厘後需要再加息多少，則取決於數據。

【7、市況不明轉身要快 股神短炒台積電成熱話】

市況前景未明，投資最重要「轉身」夠快手，一向推祟價值投資的股神巴菲特，其投資旗艦巴郡上季居然大舉減持台積電的美國預託證券(ADR)持倉86%，要知道巴郡去年第三季才首次買入台積電，並一躍成為第10大持倉，這樣短炒與信奉長線價值投資的巴菲特格格不入。

巴郡去年9月底10大持倉(以金額計)當中，股數上季紋風不動有6家，其中美銀繼續是第二大持倉，可口可樂、美國運通、卡夫亨氏、西方石油，以及國際信貸評級機構穆迪亦無增減，去年底依次為第四至第八大持倉。目前最大持倉繼續是蘋果公司(Apple Inc.)，股數上季微增約33萬股，以原先持有8.94億股來計，其實也等同沒變動。

關鍵在於為何那麼快便將「護城河」(抵禦同業競爭的能力)與Apple一樣寬闊的台積電打入冷宮，事關台積電ADR第三季由81.75美元跌至68.56美元後，第四季收復了一半失地，本季更加因為券商以「半導體行業下半年復甦」等理由護航上試100美元關。

股民確實沒必要與股票「天長地久」，南韓主權基金、對沖基金「一哥」橋水、以投資科技股聞名的老虎全球管理、索羅斯戰友德魯肯米勒旗下家族辦公室Duquesne上季更乾脆沽清台積電，可是規模跟巴郡的約5,176萬股、持倉價值大減35億美元(約273億港元)相比，實在差得太遠，可見本來就是「小賭怡情」。

事實上，巴菲特也曾承認，巴郡買入遊戲開發商動視暴雪有投機短炒成分，所以正當微軟收購動視暴雪的交易遇上阻滯之際，上季減貨約12%，而微軟下周也要派人向歐盟抗辯吞併動視暴雪

【8、內地買樓可供樓供到80歲】

內地人口老化問題一直是經濟發展的最大阻力。內地媒體報道，廣西南寧一則「房貸年齡期限可延長至80歲」的信息在當地社交媒體瘋傳。有媒體發現當地多區最少8個樓盤項目以相似口號在宣傳。

據報地方當局於上周五(10日)已下發通知，正式將個人住房按揭貸款借款人的年齡期限從原先的70歲調整至80歲，即便是年滿50周歲的買樓人士，只要符合貸款條件均可按最高30年期限申請房貸。

【9、傳北韓減士兵口糧渡難關】

北韓20年以來首次削減士兵每日糧食，反映北韓糧食危機正在惡化。

報道指，負責處理與北韓關係的南韓統一部表示，北韓已在2月6日承認其出現糧食問題，因為當時北韓媒體稱，該國政府擬於2月下旬召開重要且緊急的農業戰略發展會議。南韓統一部表示，北韓很少召開類似的特別會議。

上月，專注研究分析北韓的美國監測組織38 North也指，北韓所提供的糧食或已低於民眾最低用度，其糧食危機幾乎媲美該國於1990年代發生的饑荒。

南韓方面指出，雖然還沒有看到有人餓死，但北韓糧食形勢不太好。北韓已向聯合國世界糧食計劃署(WFP)尋求幫助，但雙方對援助監督存在分歧，因此談判並見進展。

而近期金正恩屢屢攜同寶貝女兒頻繁出席國家活動，或是想轉移民眾對於糧食不足的關注，同時加強北韓人對其家族的忠誠。

【10、黎巴嫩經濟崩潰 貨幣急插98% 民眾燒銀行洩憤】

昔日有「中東巴黎」之稱的黎巴嫩經濟崩潰，當地貨幣黎巴嫩鎊周四(16日)創歷史新低，兌每美元下挫至8萬，貶值逾98%。首都貝魯特有銀行遭民眾縱火洩憤，他們又阻塞道路，抗議多年來提款受限制，經濟急速惡化。據報至少有6家銀行遭受襲擊，當地出動消防隊前往救火，防暴警察亦在場戒備。

自2019年該國金融業崩潰以來，黎巴嫩鎊已貶值98%以上，周四黎巴嫩鎊兌每美元跌至8萬，2天前則為 7萬。不過，當地央行並未解釋貨幣急跌的原因。

黎巴嫩的銀行自2019年對提取美元實施限制，存戶透過提出訴訟，甚至使用武力，希望取回資金。