【錢夫人巡舖】銀行定存點突圍？「月月派息」千千聲真係咁筍？

2023年至今，銀行定期存款息率一直趨跌，但近期港匯處於弱勢，有個別進取的銀行逆市加息「吸水」，其中南洋商業銀行的「月月派息定期存款」息率高逾4厘以上，存款13個月袋息多達「五位數」。

南商特選客戶起存額100萬元，13個月存期年利率4.08厘，9個月3.98厘，5個月3.78厘。若以13個月、存100萬元，每月收息3,400元，全期賺息4.42萬元。至於一般個人客戶起存額要求削半，50萬元入場，息率當然低少少，13個月3.98厘，9個月3.88厘，3個月3.68厘。同樣擺13個月、本金50萬計，每月利息約1,658元，全期賺息約2.15萬元。

此計劃的賣點是突破一般定存要等到期日先可收取利息的限制，每月利息會自動存入指定帳戶，算是不錯的低風險產品之一，優惠去到2月底止，但額满即止，且門檻有要求。

另一間是富邦銀行，該行將3、6及12個月存期優惠，劃一上調至3.6厘，起存額要50萬港元，另外亦推出3個月4厘優惠，但起存新資金要100萬元，且需經分行處理，3個月賺息1萬元。不過，未必人人可以輕易進場。

講到「親民」要數虛擬銀行平安壹賬通銀行(PAOB)，入場門檻低至100大元，就可以輕鬆賺取穩定利息回報。該行分別將3及5個月存期的基本年利率調升0.3個百分點，至到3.65厘及3.8厘。正所謂，多儲多得，大錢又好，少本又好，心動不如行動喇喂！