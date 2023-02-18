致富智庫：盤點加密貨幣被忽略的十件事 你又知幾多？

去年加密貨幣迎來寒冬，全年損失逾1.4萬億美元(約10.92萬億港元)，當中「一哥」比特幣(Bitcoin)每枚價值更由2021年高位6.9萬美元，1年後瀉至低位1.5萬美元。今後能否重振聲威且留待時間見證，但回顧舊年，幣圈發生了無數大小事件，小編就揀選其中10個或許你會感興趣抑或忽略的逐一細數。

【1、加密貨幣暴瀉 拖累名錶身價跌】

根據追蹤50大「藍籌」名錶的Subdial 50指數跌勢未止，最新跌穿3萬英鎊，過去12個月累瀉逾33%。業內人士分析指，受惠美股及加密貨幣市場熾熱，令新一批富豪於2021年時期湧現，他們年輕且熱愛另類投資，賺錢後樂於購買各款名錶，令求過於供，刺激名錶身價水漲船高。直至去年初，全球通脹升溫及俄烏局勢緊張下，股市及幣圈地震，比特幣大幅貶值，令一眾名錶品牌成為「犠性品」。

【2、無懼跌勢 邁阿密市長堅持以比特幣出糧】

美國佛羅里達州邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)近年致力推廣加密貨幣，有「全美對加密貨幣最友善的政治人物」的封號，除對外公開承認自己有投資比特幣及以太幣，於2021年更宣布以比特幣領取薪水，更期望將邁阿密變成全美國首個「加密貨幣城市」。

蘇亞雷斯曾表示，風險與利益是兩面，政府不能確保市民避免損失，相反，應該保障民眾免於受加密貨幣市場上的詐騙及惡意操控等。

【3、受累FTX事件 幣安豪捐10億美元救行業】

全球第二大加密貨幣交易所FTX於去年突宣布破產，事件震驚「幣圈」，令一眾加密貨幣資產價格大跌，為穩住軍心，行內最大的交易所幣安(Binance)隨後宣布斥資10億美元成立行業救濟基金，未來將按情況或再加倍出資至20億美元，希望藉此避免行業崩潰。

幣安指，該基金的運作將會以公開透明的方式進行，並已收到逾百份申請，而參與計劃的企業會審查申請決定是否批核，目標為協助有潛力的業內公司度過短期的嚴重財政困難，亦會提供技術執行及集資等方面的協助。

【4、俄烏戰爭後 加密貨幣的另類任務】

區塊鏈研究機構Chainalysis發布2022年加密貨幣地理報告顯示，在烏俄戰爭自去年2月開打後，人民為轉移財富而增加使用加密貨幣，到3月兩國的加密貨幣轉移都出現初步增長，到6月烏克蘭的加密貨幣轉移亦呈穩步增加。

報告引述烏克蘭財政部資深顧問Tatiana Dmytrenko指，烏克蘭實行戒嚴令並限制貨幣現金交易及轉移，當地人或希望將UAH兌換成加密貨幣。

另一位匿名的地區洗錢專家亦稱，一般市民亦關注如何將錢從俄羅斯匯出，並開始尋找可兌現加密貨幣的新地方，除了過去所依賴的阿聯酋及土耳其外，哈薩克及喬治亞亦加入。戰爭後，反映該4個國家對俄羅斯加密貨幣服務的網絡流量上升了許多。

【5、低設防加密貨幣成北韓黑客「點心」】

外媒報道，北韓找黑客大量偷取一些保護不足的加密貨幣，以換成法定貨幣再買軍火。據Chainalysis估計，北韓於2022年1至5月大約竊取了價值8.4億美元的加密貨幣，較2020年及2021年之前偷取的總額還要多。

報道指，當北韓黑客偷取了加密貨幣後，通常會賣給那些不問來源的中間人，將數碼資產轉變成如美元等法定貨幣。據悉，中間人會從交易中抽取暴利，有時北韓最後拿到的法幣數量僅為最初市值的1/3。

據報，北韓黑客甚至會利用南韓的加密貨幣交易所去結算偷來的加密貨幣，轉移到第三國後再送回北韓。Chainalysis估計，自2019年以來，黑客已將價值約5,250萬美元的加密貨幣匯入南韓加密貨幣交易所，以逃避金融制裁。有分析指，若南韓無法有效打擊北韓的加密貨幣犯罪行為，很可能會淪為北韓黑客的「遊樂場」，更甚會間接受到制裁。

【6、美國專責部門打擊加密貨幣金融詐騙】

美國證券交易委員會(SEC)去年宣布，計劃為旗下的加密資產及網絡部門增聘共20名調查員及律師，以進一步打擊及調查加密貨幣詐騙及其他不當行為。

該部門自2017年9月成立，因SEC當時留意到向公眾發行的加密貨幣數量大升，故成立此特別部門作為政府打擊相關詐騙的專責部門。

據Cornerstone Research資料顯示，自2013至2021年，SEC進行近100宗與加密貨幣有關的執法行動，大部分涉及「發行新幣」的詐騙手法。

【7、允虛假加密貨幣app上架 Apple及Google捱轟】

隨着加密貨幣及NFT日益普及，不法分子趁機犯案。美國政府為有效打擊罪案從源頭入手。美國參議院銀行委員會主席Sherrod Brown去年已分別向Apple行政總裁庫克及Google行政總裁披差(Sundar Pichai)發信，要求他們回應允許虛假加密貨幣應用程式(App)能夠在App Store及Google Play上架的原因，並解釋兩企對應用程式的審查流程，以及如何監管規避其政策的應用程式。

事實上，Sundar Pichai曾表示，不法分子會利用加密公司的名稱及標誌等資料，去創建虛假加密應用程式，並竊取用戶資產。因此，應用程式平台應設立規例去保護用戶安全，以防止虛假加密應用程式上架。

【8、加密貨幣騙案 女副總裁2個月失1660萬】

涉及加密貨幣的騙案數字正不斷增加，香港警方於今年1月公布，2022年首10個月已錄得1,503宗網上投資騙案，按年大增90%，其中69%與加密資產有關。因此，當局將於1至3月將加強推廣防騙資訊，並推手機版「防騙視伏器」。

去年本港就發生一宗巨額騙案，事主為56歲上市公司副總裁，她指透過一網上通訊平台廣告獲取投資資訊，期間認識一名男子及經介紹在一網上應用程式買入加密貨幣，並先後10次將約值880萬港元加密貨幣轉帳至騙徒指定的電子加密貨幣戶口。騙徒其後要求她提供保證金以提取全數本金。事主於是向銀行借款約550萬元，再加上自己積蓄約230萬元，一併轉帳至騙徒的電子加密貨幣戶口，其後騙徒失去聯絡，懷疑受騙報案，共涉款1,660萬元。

【9、3名幣圈富豪個多月內連還死亡】

去年加密幣圈可謂經歷多事之秋，其中最為離奇又可悲是在個多月內，全球共有3名幣圈億萬富豪先後離世。

綜合外媒報道，加密貨幣平台Libertex聯合創辦人Vyacheslav Taran於去年11月與機師死於一場直升機空難，他是機上唯一乘客，而更耐人尋味的是機師駕駛經驗豐富，且當日機上本來還有1名乘客，但卻於最後一刻取消登機，市場不禁揣測是否另有內情。

美國加密幣貸款平台MakerDAO共同創辦人Nikolai Mushegian於去年10月在波多黎各(Puerto Rico)一海灘遇溺身亡，據報，他死前3日前曾稱遭威脅，但警方稱案件沒可疑。

至於加密幣投資銀行Amber Group共同創辦人Tiantian Kullander，則於去年11月在睡夢中猝死，總公司設在香港的Amber Group發聲明宣布其死訊。

【10、「女股神」料2030年比特幣突破100萬美元】

加密貨幣交易所FTX破產事件，令幣圈動盪，但「科技股女股神」伍德(Cathie Wood)繼續唱好比特幣，重申未來10年價格可突破100萬美元！比特幣於2月首周曾升穿每枚2.4萬美元水平，創近半年新高。

面對幣圈風暴，她坦言FTX破產或加深市場的悲觀情緒，但「有時你需要面對考驗、渡過危機，才能看見誰會存活」；加上可藉檢視幣圈基礎建設，讓投資者對加密資產加深認識，並不諱言「若機構投資者確實做好功課，他們會更加願意投入比特幣或以太幣」。