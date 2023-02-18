陳樂怡：港股乏方向　料守兩萬關

美國最新公布的就業及零售數據較預期強勁，市場續調高美國利率峰值預測，美股走勢反覆，港股在業績真空期缺乏方向，市場後續焦點將會放於內地兩會消息及3月企業業績公布期。未來一周宜留意美國1月個人消費支出(PCE)物價指數、香港財政預算案，以及恒指公司季檢結果，預計恒指可守250天平均線約20,076點水平。

兩會將於3月初召開，參照地方兩會，今年經濟增長目標較大機會定在5%附近。據市場統計，今年31個省市中，有20省市相對2022年調低了經濟增長目標，7個省市持平，4個省市調高。即使放寬防疫政策，地方政府仍顯得相對審慎。

內地經濟雖開始復甦，但首季主要由積壓需求所推動，持續性有待觀察。因此，政策扶持不可或缺，市場估計今年財政政策發力，赤字率在3%左右，地方專項債有機會高見4萬億元人民幣。產業政策方面，或會在新基建方面着手。

行業方面，互聯網公司加大對ChatGPT投資，由於牽涉大量數據處理及深度學習，大大增加對算力的要求，數據中心需求料將提升。營運環境改善，內地鬆防疫，企業對經營前景趨向正面，料會重新投放科技開支。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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