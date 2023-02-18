曜熊理財：全球股票基金可能再次向下

雖然美國通脹數據在1月按年比較下繼續回落，但高於市場預期。然而，伴隨着1月能源、食品、住房和許多其他價格的攀升，通脹降溫速度放緩。此外值得警惕的是，服務業通脹飆升至40多年的最高水平。

自去年6月份美國CPI(消費物價指數)按年漲幅達到1981年以來的最高水平9.1%之後，該數據的增幅已經連續第7個月放緩，但現在其下降步伐又開始顯示出趨於停滯的迹象。

緊縮周期可能比預期更長，美國1月CPI數據支持了美聯儲官員需要繼續加息並在一段時間內維持高利率政策的鷹派論調。美聯儲被迫保持激進並使經濟陷入衰退的風險正在上升、但預計利率將在今年夏天達到峰值。

2023年，隨着全球股市回升，市場原先預計美國今年下半年會停止加息，有利股票市場，不過，由於美聯儲下半年可能繼續加息，加上烏克蘭戰爭的不確定性，情形有可能出現改變，5月份後環球股票基金可能再次向下。

現時，投資基金可採取較長線角度，尤其是在金融市場波動期間，投資者有機會以較低價格買入，以定期定額的方式進行投資，投資者毋須預測最佳的入市時機，亦不用捕捉市場。這方式不單只緩和了短期市場波動對投資的影響，更加為資產增值。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉