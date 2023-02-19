郭家耀：供股令股東陷兩難 領展宜觀望
2023年02月19日 07:00
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領展房產基金(00823)多年業績表現穩健，惟近日公布了一則令市場高度關注的消息。領展以全面包銷方式，按每個供股基金單位44.2港元的認購價以5供1基準進行供股，籌集約188億元(扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換)，扣除開支後為約185億元。供股價較消息公布的對上一日收市價每個基金單位62.8元折讓約29.6%；較計算所得理論除權價約每個基金單位59.7元折讓約26%。
領展表示，供股可將淨負債率降至低於20%，預計供股所得款項淨額將用於償還現有債務，探索投資機遇及用作一般營運資本。而供股所得款項淨額的約40%至50%將用於償還下列現有債務：今年到期的總額約70至80億港元的現有銀行貸款；及明年1月1日之後到期的約10至20億港元的循環銀行貸款；及用作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。
據了解，領展是次為上市17年以來首度宣布供股。因不超過2供1而毋須經過股東表決也可進行。供股價為44.2元，較對上日收市價折讓近3成，折讓幅度較大，為股價帶來持續下行壓力。回看領展的股價走勢，由2017年年中開始，股價一直穩守在45元之上。
再看是次供股所得款項的用途，差不多有近一半是用作探索未來投資機遇。目前環球經濟前景未明，此時領展將集資回來資金用在探索投資方面的話，不確定因素實在較多，打擊股東對其投資前景信心。
事實上，領展是本地上市REITs板塊的龍頭，不少退休人士均長期持有此股，因其多年來業績及派息穩定。如今供股令股東處於兩難局面，供股的話未知潛在新項目帶來貢獻能否彌補增發單位的攤薄效應，而不供股的話又會因增發而令其被分派股息被攤薄。預料股價將需一段時間消化，建議現階段宜觀望為主，靜待新項目落實再作考慮。
安里資產管理董事總經理郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)