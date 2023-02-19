【星期一．炒啲乜】財政預算案遇上業績期 港股彈唔彈得起？

美國通脹仍高企，市場憂慮聯儲局要進一步加息遏制，美股上周變動不大，但港股就明顯轉弱，計及上周下跌2.2%，已連跌3周，累跌1,969點或8.6%。

另外，《財政預算案》將於周三發表，市場關注經濟乍暖還寒之際，港府如何在穩住財政和回應市民對「派糖」期望之間取得平衡。而預算案亦會着墨於樓市政策，屆時對本地地產股走勢是好是壞自有分曉。

今周財金焦點還包括內地將公布貸款市場報價利率(LPR)、美國會公布1月個人消費開支(PCE)物價指數及新屋銷售、新西蘭央行和南韓央行公布議息結果，以及恒指公司周五收市後公布季檢結果。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，嚴控風險。

1、【陳樂怡：港股乏方向 料守兩萬關】

2、【曜熊理財：全球股票基金可能再次向下】

3、【郭家耀：供股令股東陷兩難 領展宜觀望】

4、【葉尚志：石藥獲基金青睞 目標看10.5元】