港1月商舖註冊按月升近3成　通關後交投料續彈

市場逐步消化通關和復常的利好消息，舖市交投由谷底回升。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，1月份商舖註冊宗數錄84宗，按月上升約29.2%；註冊金額約12.44億元，按月上升約22.4%。

若按地區劃分，1月各區註冊登記宗數按月個別發展。表現最「標青」的地區為港島區，最新錄得24宗註冊，按月反彈約2.4倍。新界區的表現不俗，1月共有23宗登記，按月上升約27.8%。不過，九龍區和四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)的商舖註冊只有分別37宗和11宗，按月分別減少約7.5%及15.4%。

美聯旺舖董事梁國文表示，目前除了「口罩令」外，本港已將多項防疫措施鬆綁，相信在冬季流感高峰期過後，政府將會積極考慮取消「口罩令」，香港將會步向全面復常。此外，中港已經全面「通關」，內地來港旅客增加，本港的零售業和旅遊業有望見底反彈，預計相關利好消息將繼續在舖市中反映，相信商舖交投仍有較大的上升空間。

財政預算案發表在即，梁建議政府再度向本地居民派發10,000元消費券，並將計劃延伸到來港的旅客。此舉能為本地經濟注入強心針，讓香港得以從過往三年多的疫情中迅速恢復。本地商舖市場可以受惠於本地居民和旅客消費的增加，而商舖的租售價可望迎來更大的回升幅度。