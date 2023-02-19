內地禁新客於境外券商開戶 耀才：將視乎監管變化部署
2023年02月19日 15:05
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葉茂林（左二）、許繹彬（右二）
內地表明容許境外券商現有的境內客戶繼續交易，本港券商耀才證券(01428)旋即恢復內地客戶買賣。該行行政總裁許繹彬表示，一切改動是因應監管變化，保障客戶利益及公司聲譽，而客戶亦理解公司的措舉，未有受到有關投訴。據現行條例，不接受新的境內投資者開戶，會視乎監管變化而再作部署。
本港券商競爭日益加劇，主席葉茂林指出，做客戶服務最重要是「平、靚、正」，即使收費便宜，沒有質素的服務也是枉然，「收購其他券商諗都無諗過」，會專注增強自身服務質素，未來會繼續舉辦招聘活動，聘請更多的員工，以提升客戶的服務體驗，同時會物色地點佳、人流旺、租金相宜的地點加開分行，從而拓展業務。另期望港府能引入更多海外人才，以紓緩市場人才短缺的問題。
許繹彬補充，公司約每2個月舉辦招聘活動，7成為前線人員職位，3成為後勤人員。內部常言「不要自覺有優勢」，整個市場規模仍然大，公司的市場份額仍有增長空間，包括由銀行轉往證券行的投資者。
被問到有否考慮拓展海外市場，葉茂林指，公司於2015年已進軍新加坡市場，在當地設立據點，坦言有考慮在其他市場開拓業務，包括中東、一帶一路沿線地區。許氏補充，公司為新加坡期貨交易所成員，亦有新加坡產品可供交易，會按市場發展再部署發展規劃，「有錢搵都會去」，但強調發展時會合乎監管規定。