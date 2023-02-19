調查：逾7成散戶冀可減免港股交易雙邊印花稅
2023年02月19日 16:27
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近年一直有聲音指香港金融中心的地位已被新加坡超越，本港券商耀才證券(01428)一份大型民意調查報告，有逾七成散戶投資者建議減免港股交易雙邊印花稅，其次是希望香港市場延長交易時段至24小時，以令香港市場更具吸引力。
該行行政總裁許繹彬表示，近年美股交易蓬勃，香港股票市場上，亦有不少相關的衍生產品，惟受制於香港股票交易時段結束而無法交易。若將港股交易時間延長至24小時，能與歐美市場接軌，讓投資者隨時隨地買賣港股及美股牛熊證等投資產品，從而令香港市場更具吸引，勢必刺激環球投資者參與香港市場的意欲，有助帶動交投量顯著上升。
至於大市前景方面，有逾八成散戶看好港股後市走勢，料2023年恒指於21,000點至27,000點上落，僅有一成半受訪者看淡後市。散戶最看好板塊是科技股（55.8%），相信是散戶認為科技板塊在過去一年已經跌至低殘，現時估值吸引，可搏低位反彈；因此散戶最想「撈底」三大心水股份，首兩位皆屬科技板塊，有50.6%散戶首選騰訊控股(00700)，其次是阿里巴巴(09988)及香港交易所(00388)，分別佔37%及20.6%。至於最看好的板槐第二及第三位則是旅遊股（33.8%）和零售股（29.9%），因過去三年受疫情衝擊本港經濟，隨着香港經濟復常，故此類板塊亦會受惠。
耀才證券研究部總監植耀輝對今年港股審慎樂觀，若內地有更多針對性刺激經濟措施，恒指年內仍有望挑戰24,000點，變數則來自中美關係及環球加息趨勢，但預期下半年會有較明確方向。板塊方面，仍看好旅遊、消閑娛樂及濠賭等復常概念板塊。另外，電氣設備及油運相關股亦值得留意。同時亦繼續冷敲部分資產淨值折讓較大之股份，搏其折讓收窄之餘未來或亦有私有化憧憬。