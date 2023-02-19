調查：逾7成散戶冀可減免港股交易雙邊印花稅

該行行政總裁許繹彬表示，近年美股交易蓬勃，香港股票市場上，亦有不少相關的衍生產品，惟受制於香港股票交易時段結束而無法交易。若將港股交易時間延長至24小時，能與歐美市場接軌，讓投資者隨時隨地買賣港股及美股牛熊證等投資產品，從而令香港市場更具吸引，勢必刺激環球投資者參與香港市場的意欲，有助帶動交投量顯著上升。

耀才證券研究部總監植耀輝對今年港股審慎樂觀，若內地有更多針對性刺激經濟措施，恒指年內仍有望挑戰24,000點，變數則來自中美關係及環球加息趨勢，但預期下半年會有較明確方向。板塊方面，仍看好旅遊、消閑娛樂及濠賭等復常概念板塊。另外，電氣設備及油運相關股亦值得留意。同時亦繼續冷敲部分資產淨值折讓較大之股份，搏其折讓收窄之餘未來或亦有私有化憧憬。