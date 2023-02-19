反價成交！東環兩房668萬沽　較放盤價貴28萬

樓價回升，增加放盤業主叫價信心，市場開始出現反價成交，其中東涌東環II兩房單位，反價28萬元，以668萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林嘉炘表示，西半山華庭閣低層C室，實用面積約883方呎，三房連套房間隔，以1,340萬元易手，呎價約15,176元。原業主於2004年以480萬元買入單位，持貨19年帳面獲利860萬元，單位升值約1.79倍。

●美聯韓家恒表示，灣仔尚翹峰2座中層C室，實用面積約610方呎，三房連套房間隔，新買家剛領取香港身份證後即拍板入市，成交價1,460萬元，呎價約為23,934。

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九龍區

●中原麥少基表示，九龍塘畢架山花園15座低層F室，實用面積約905方呎，三房連套房間隔，以1,200萬元連車位易手，呎價約13,260元。原業主早於1985年僅以94.9萬元連車位購入上址，持貨38年帳面大幅獲利1,105.1萬元，升值約11.6倍。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座中層H室，實用面積約573方呎，兩房間隔，開價約860萬元，議價後以830萬元易手，呎價約14,485元。原業主於2012年以523萬元購入單位，持貨約11年帳面獲利約307萬元，升值約59%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦豐苑A座低層5室，實用面積約540方呎，兩房間隔，放盤3個月微減10萬元，以400萬元未補價第二市場價沽出，呎價約7,407元。原業主於1997年1月購入單位，當時作價103.6萬元，持貨至今帳面獲利296.4萬元，單位升值近2.9倍。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋錦英苑H座低層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤超過1年，減價15萬元，以385萬元已補價自由市場價售出，呎價約9,601元。原業主早於1991年10月以39萬元未補地第二市場購入單位。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田欣廷軒3座低層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，放盤9個月減價100萬元，以680萬元獲承接，呎價約17,303元。原業主於2014年6月以438萬元購入上址，持貨9年帳面獲利242萬元，升值約55%。

●中原吳日榮表示，大埔花園M座連天台單位，實用面積約858方呎，三房連套房間隔，開價約1,020萬元，其後減至998萬元，最終以870萬元連車位易手，合共累減150萬元，呎價約10,140元，新買家為同區換樓客。

●美聯吳楚興表示，東涌東環II第1B座高層8室，實用面積約483方呎，兩房間隔，原以640萬元放盤，反價28萬元，以668萬元售出，呎價約13,830元。他指出，樓價回升，近日大部分成交，均以高於業主的底價售出。

●中原陳家富表示，屯門區本月暫錄約120宗二手成交，其中大興花園2期6座中層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，減價30萬元，以460萬元成交，呎價約9,914元。原業主於1996年9月以139萬元購入單位，持貨逾26年帳面獲利321萬元，升值2.3倍。

●美聯周麗萍稱，屯門華都花園4座中層D室，實用面積約533方呎，開價590萬元，議價32萬元，以558萬元成交，呎價約10,469元。原業主於2016年以約420萬元購入物業，帳面獲利約138萬元，升值逾33%。

●中原陳智生表示，屯門海翠花園4座中層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，以510萬元獲承接，呎價約9,789元。原業主於1999年以143萬元買入單位，持貨約24年轉售，帳面獲利367萬元或2.6倍。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑E座低層4室，實用面積約650方呎，兩房間隔，減價82萬元，以438萬元未補價第二場價成交，呎價約6,738元，新買家為白居二客。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳居屋富康花園9座高層B室，實用面積約592方呎，三房連套房間隔，已補價自由市場成交價710萬元，呎價約11,993元。原業主於2016年5月以530萬元購入單位，持貨超過6年帳面獲利180萬元，升值約34%。

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