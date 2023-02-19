周末兩日錄逾70宗一手成交　有發展商積極部署銷售攻勢

新盤銷情穩定，市場於周六、日(18、19日)錄得超過70宗一手成交，發展商亦積極部署銷售攻勢，鄰近藍田港鐵站的新盤收票反應理想，今日乘勢加價68個單位。啟德跑道區也有豪宅項目公布新一輪銷售安排，將於周四(23日)招標發售118個單位。

●KOKO ROSSO原價加推68伙 折實平均呎價18908元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO周日(19日)加推第2號價單，涉及68個單位，折實售價577.4萬港元起，平均呎價約18,908元。

集團常務董事黃光耀先生表示，新推單位集中於第6座，新增向西南、南面及望維港海景單位，戶型包括21個為一房開放式廚房單位，28個兩房開放式廚房單位，以及19個兩房梗廚單位，實用面積268至497方呎，扣除最高12%折扣後，折實售價最高987.8萬，呎價介乎約17,473至22,209元。

以折實金額計算，該批單位佔17個售價低於600萬元，佔32個單位售價低於800萬，全數單位折實售價均低於1,000萬元。以折後售價計算，整批單位料可套現約5.26億元。

連同第1號價單，兩張價單合共156伙，折實售價554.5萬至987.8萬元，平均呎價約18,376元，以折實價計可套現約11.87億元。項目暫錄逾2,500張入票，以兩張價單單位計，超額認購逾15倍。

●KOKO ROSSO暫錄逾2500張入票

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO收票反應理想，項目於周六(18日)起接受認購登記，暫已錄逾2,500張入票，項目最快今晚(19日)加推單位。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，樓盤周六開放示範單位供客戶參觀，暫已錄逾10,000人次參觀。最快今晚提價加推單位，最遲周二(21日)公布銷售安排，預計周內發售。

他指出，項目頂層特色戶暫已收到20組客戶查詢，料於首張銷售安排招標出售。至於入票人士當中，佔約八成屬自住人士，餘下兩成為投資客。

●信和旗下3個合作項目周末兩日共沽6伙套現7397萬

其中，集團與會德豐地產等4大發展商合作的維港滙II，兩日沽出4伙最多，實用面積458至496方呎，成交價1,143.7萬至1,342.6萬元，呎價約23,294至29,315元。

●啟德澐璟周四招標出售118伙 涉兩伙頂層複式單位

發展商表示，即將發售單位當中，佔55伙屬全新推出單位，連同63個早前已推出招標的單位，全批均為維港海景三房及四房戶，分布在第1、2、6及8座。而是次招標單位當中，亦包括首次推出市場的兩個頂層複式單位，為第2座36及37樓的A室與B室，實用面積分別3,406方呎及3,137方呎，屬四房連三套房連工人房及儲物室設計，附私人電梯大堂。

樓盤周日(19日)再沽1伙，單位為6座33樓A室，以3,913.8萬元連車位售出。自推售以來，項目累售67伙，成交金額逾32.9億元，售出單位當中，三房戶佔約75%，而四房戶則佔約25%。

●星凱‧堤岸連平台特色戶555萬招標售出 全盤僅餘一伙待售

現樓新盤受到買家追捧，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周日(19日)連沽兩伙，集團營銷策劃總監楊聰永指出，其中2座37樓D室，實用面積582方呎，以1,238.2萬元沽出，呎價約21,275元。另一宗為連平台特色戶成交，單位為2座5樓H室，實用面積237方呎，設86方呎平台，以555萬元招標售出，呎價約23,418元，現時全盤僅餘最後一伙平台特色戶待售。

他續指，項目本月已沽出15伙，套現逾2億元，平均呎價約23,022元，項目開售至今累售884伙，套現逾90億元。他補充，樓盤於周末兩天(18、19日)於現樓舉辦了派發雪糕及國皇棋活動，吸引逾百人到場參觀。