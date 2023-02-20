東方日報B1：華經濟發力　撐買中資股

中港兩地正式恢復通關，資本市場的炒作熱情冷卻，港股亦在業績期來臨之前被「點穴」。瑞信大中華區首席投資總監兼董事總經理邵志銘表示，以中資股估值不算貴加上中國經濟前景良好，仍建議增持中資股，惟預期恒生指數在短期內維持整固，現階段等待3個催化劑出現：全國兩會、內地經濟數據，以及企業盈利反彈。

邵志銘接受本報專訪時表示，互惠基金的入市速度不算很快，都是「Buy on Dip」(撈底)、套利活動為主，最近市場情緒有一些波動，只不過是美國通脹數據短線延遲了減息步伐，並非持久性風險，預計大市短線繼續技術整固，目前仍是適合部署的時機，但大市要再奮力向上可能要待3月的全國兩會召開。

全球經濟放緩料對中國出口業造成壓力之際，邵說，中央首要任務乃支持經濟，但地方政府面臨賣地收入減少及負債高企等問題，宜關注中央赤字目標、新上場的班子推出支持經濟政策有何亮點。

值得留意的是，中共中央委員會機關刊物《求是》周日再刊登一篇關於中國經濟的「網評」，提到要把恢復和擴大消費擺在優先位置，合理增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費；還說要「通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資」。

即使中央放寬防疫政策多時，邵說，不論是交通人流、航班復飛或者採購經理指數(PMI)等經濟數據仍有進步空間，內地疫後復甦仍有待企業公布第一季盈利時印證，這些都是推動大市向上的催化劑。對外資而言，人民幣表現穩定，未來半年至一年內地經濟前景更佳，中資股價值還不算貴，依然有吸引力。

然而，瑞信對未來12個月恒指目標只有22,600點。邵志銘坦言，目前中國經濟是一枝獨秀，資金繼而不斷湧入，但下半年市場可能已經把焦點轉至減息或其他國家經濟衰退見底，屆時資金會否相對地被吸走存疑。而選擇與病毒共存的國家在首半年經濟表現會好一些，但內地人口老化及房地產問題，或旅遊情緒會否維持高漲等，市場最終都要考慮。

「依家市場嘅心態係『Buy Now, Ask Later』(買咗先算)，但半年後(市場)可能就要『Ask Later』。你問我，我都開始『Ask Later』，但如今情況好一些，因為仲有全國兩會(作為催化劑)」。

中國股票方面，維持看好旅遊、必需消費品，互聯網及醫療板塊。他說，參考其他地方經濟重啟，已由以往看好必需藥物，改為看好保健相關需求；邊境重啟、飛機航班限制取消，帶動旅遊業發展。

至於暫時整固的科網股監管環境改善，遊戲版號恢復發放，加上內地消費復甦，大型科網股可受惠。他亦繼續看好必需消費品，以現時PMI上升，需求強調帶動收入上升，年輕人失業率亦逐步改善，必需消費品增長先於奢侈品消費，增長空間也比後者更多。

內房數據在農曆新年後有一些起色，他表示，即使需求方面有一些正面措施，大環境「有少少曙光」，但賣地數據仍差、違約風險仍存在，行業修復時間及速度讓市場憂慮，在投資角度而言並非推薦板塊，加上內房股普遍上升許多，「有咩好冒險呢？」

該行給予中國股票「超配」評級，但睇淡歐美股票，坦言歐美無論是公司盈利或加息前景俱變差，英國股市屢創新高只是環球央行沒有「收水」所致，尤其是新任日本央行行長上場後會否加緊「收水」速度仍待揭盅，遂予發達國家股市「低配」評級。反觀投資級別債券於該行投資組合的比重較多，因為風險回報更吸引。