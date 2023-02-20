周樂樂：市場短期調整　關注增長板塊調整機會

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，科創50與創業板指跌幅最大均超過3%。申万一級行業中，7個行業上漲，13個行業下跌，其中，最強的三大行業是美容護理、食品飲料和石油石化，最弱的三大行業是電力設備、電子以及房地產。數據上看，市場風格發生變化，前期熱門賽道題材如新能源、ChatGPT、WEB3.0等出現回調，石油，建築材料等周期板塊表現活躍。

從國內市場看，國內1月經濟總體呈現持續回暖態勢，在交通運輸、消費、生產等領域均呈現修復態勢。如根據民航局近期發布的數據，1月份民航行業旅客運輸規模快速回升，完成旅客運輸量同比增長34.8%，並且1月份民航運輸總周轉量、旅客運輸量分別恢復至2019年同期的69.5%、74.5%。同時，據商務大數據監測，在2023年2月前兩週，全國36個大中城市重點商圈日均客流較去年同期增長42.3%，較1月日均客流也增長了31.5%。另外，近期政府也不斷在加強穩增長信號來恢復市場信心。近期國內雜誌《求是》發表國內領導人重要文章《當前經濟工作的幾個重大問題》，文章強調通過發揮消費與投資的作用來擴大國內需求以及提振市場信心等。文章的內容為今年的政府工作定調：全力發展經濟與恢復市場信心。認為國內接下來會繼續推出一些列重磅刺激內需政策來激發社會活力以及恢復市場信心。

從環球市場看，近期美國經濟上數據表現較強勁，1月美國CPI數據與PPI數據同比增加值均超過市場預期，同時美國在1月份零售銷售額以及就業數據好於市場預期，體現出當前美國經濟仍具韌性，這些強勁的經濟數據可能會加劇市場對美聯儲在更長時間內繼續收緊貨幣政策以抑制通脹的預期，然而，美國1月份通脹增速雖然高於預期，仍較此前的峰值有所放緩，通脹增速回落趨勢並沒有改變。美聯儲主席鮑威爾發表的預測稱佔CPI比重40%的房租通脹將在今年後半年將逐步下降，並且預計美國今年通脹情況將明顯下降，這一言論降低了市場對美聯儲接下來激進加息的憂慮。認為目前市場對通脹回落的速度、後續加息幅度以及持續時間等的看法存在分歧，但從長期看，美國加息週期已進入尾聲，市場每次調整都是中線買入的機會。

展望後市，國內在穩增長政策的發力下經濟呈持續修復態勢，國外市場方面儘管美國短期強勁的經濟數據引發市場對美聯儲加息幅度與時長擔憂，但通脹回落的趨勢較為明確，美國加息週期已接近尾聲，短期震盪不改國內股市長期向好前景。投資策略上，關注新能源、互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等調整後回昇機會，而熱炒的數字產業短期進入調整，可等待行業出現新的利好信號。