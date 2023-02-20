渣打香港︰利息收入維持高水平　港P有上調空間

渣打香港去年稅前基本溢利倒退近9%，主要與信貸減值大增逾倍有關。禤惠儀坦言，絕大部分撥備均來自內房，並主要集中數間被降級的發展商。她同時強調，撥備非資產質素有問題，內房風險敞口僅不足3%；隨着內地政策轉向，相信今年內房的經營環境能有所改善。

集團去年淨息差為1.41%，按年升20點子；禤透露，香港區去年淨息差擴闊超過30點子，料今年能繼續成為集團增長引擎，但一切仍取決於港元拆息(HIBOR)的走勢。

零售銀行業務方面，禤氏指整體活期存款(CASA)比率較業界為高，去年收入錄雙位數增長。去年第三季本港逐漸放寬防疫政策，該行下半年全新客戶增長強勁，全年計達12%；第四季信用卡新卡申請多過去年首季一倍。

禤惠儀指，近月港元拆息回調，主要為年結因素減退，亦觀察到有資金等待新股上市。不過，隨着經濟不確定性逐漸消退，美國息口預期年內見頂、香港與內地及海外恢復正常通關，均增加對企業的資金需求。港銀加息次數落後美息，若港元拆息回升，港元最優惠利率(P息)有上調空間，但具體幅度則要視乎個別銀行情況。

展望今年，該行2023年有形股東權益回報(ROTE)近12%，高於集團的10%，扣除撥備更達18%。她指，今年利息收入維持高水平，財富管理及投資相關業務恢復，預期貸款需要回升、撥備減少的情況下，有信心ROTE能保持高增長。

商業銀行方面，禤惠儀稱，財富管理業務去年收入錄雙位數增長，經香港往返內地的相關業務收入升26%。該行亦積極增聘人手服務大灣區客戶，國際客戶關係經理人數增加兩成至約150人，並坦言「請人不容易」，正努力於海外招聘。她亦預告，第二間大灣區理財中心年內將於金鐘開業。