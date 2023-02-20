港股黑期低水180點　國際油價連跌4日

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，至103.06；港匯見7.8438；離岸人民幣(CNH)報6.8754；美元兌日圓處134.28；歐元報1.0687，英鎊報1.2031。金價處1,839.61美元。布油報83.12美元，紐油報76.69美元。比特幣跌1.1%，報2.43萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水180點。

●道指上周五(17日)收報33,826點，升129點或0.39%；標指收報4,079點，跌11點或0.28%；納指收報11,787點，跌68點或0.58%。全星期計，道指和標指分別下跌0.13%和0.28%，納指則微升0.59%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20,626點，跌93點。

●2月恒生指數夜期上周五收報20,512點，跌128點，低水208點，成交16,348張。

●國際油價連跌4日。紐約期油上周五收報每桶76.34美元，跌2.15美元或2.74%，全周累挫4.24%；倫敦布蘭特期油收報每桶83美元，跌2.14美元或2.51%，全周累挫3.92%。

●紐約期金上周五收報每安士1,850.2美元，跌1.6美元或0.09%，全星期跌1.3%，連續第3周下跌。

●英國富時100指數上周五收報8,004點，跌8點或0.1%；德國DAX指數收報15,482點，跌51點或0.33%；法國CAC指數收報7,347點，跌18點或0.25%。

●受季節性因素影響，順豐1月總收入按年跌16%。

●協鑫科技發盈喜，料去年度多賺2.04倍。

●高盛預計MSCI中國指數到年底有24%上漲空間。

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