私宅申建北都佔76% 去年元朗最多共涉3.86萬伙
2023年02月20日 08:00
東網電視更多新聞短片
政府銳意推動北部都會區長遠發展，不少發展商作好準備在新界西北及新界東北大展拳腳。2022年城市規劃委員會所收到的住宅規劃申請，涉及超過6.1萬伙私人住宅。其中來自元朗、屯門、天水圍及上水與「北都」相關區域，就佔逾4.66萬伙，比例達約76.4%。
據本報統計，去年城規會收到約36宗住宅發展申請，連同項目內的商業面積，總發展樓面超過3,400萬方呎。上述受惠北部都會區發展的地區就錄得18宗，佔整體宗數一半，其中，有9項申請來自元朗區最多，區內申請私宅數量超過3.86萬伙。
期內錄得兩宗最大的同類個案，均為新鴻基地產(00016)旗下的元朗大型發展項目，最矚目為經過多次修訂方案的石湖圍綜合發展區用地，去年提出興建28幢分層住宅，總樓面達約696.4萬方呎，提供14,565個單位，規模已接近藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊。其次為位於元朗潭尾的大型地盤，計劃興建36幢住宅大樓，住宅樓面約400.05萬方呎，涉及9,940伙。
至於市區最矚目住宅規劃申請個案，為荔枝角九華徑燒烤場及毗鄰一帶綜合發展區用地，遠東酒店實業(00037)去年要求發展14幢分層住宅，提供6,053個單位。其中已整合業權的地盤中央部分，申請人計劃興建7幢住宅，涉及2,983伙。另資料顯示，項目今年初向城規會提交進一步資料，整體單位量修訂至5,973伙。
對於未來私人項目供應趨勢，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，政府土地供應數量持續偏少，近年較為依賴私人修訂地契項目。而去年住宅規劃申請踴躍，大部分來自新界地區，反映發展商對北部都會區的基建發展有憧憬。不過，由於改劃用途牽涉補地價，假設有半數申請個案最終獲批規劃許可，再處理補地價事宜，相信至少兩至3年才可推出。
此外，去年樓市仍受疫情困擾，城規會收到的住宅申請中，佔4宗為酒店改建或重建住宅個案，涉及住宅單位3,192伙。以長實集團(01113)紅磡海韻軒海景酒店最具規模，改建後將提供1,503個私宅單位以及442間酒店客房。
事實上，今年地產商仍積極部署規劃發展旗下項目，至今不足兩個月已出現4宗住宅規劃申請個案，已涉達12,152伙。暫錄個案全屬北部都會區相關地區，當中有兩宗來自元朗區，包括唐人新村兩幅大型相鄰土地，位於柏巒西南面，擬建共13幢分層住宅，提供5,601個單位。