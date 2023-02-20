私宅申建北都佔76%　去年元朗最多共涉3.86萬伙

政府銳意推動北部都會區長遠發展，不少發展商作好準備在新界西北及新界東北大展拳腳。2022年城市規劃委員會所收到的住宅規劃申請，涉及超過6.1萬伙私人住宅。其中來自元朗、屯門、天水圍及上水與「北都」相關區域，就佔逾4.66萬伙，比例達約76.4%。

據本報統計，去年城規會收到約36宗住宅發展申請，連同項目內的商業面積，總發展樓面超過3,400萬方呎。上述受惠北部都會區發展的地區就錄得18宗，佔整體宗數一半，其中，有9項申請來自元朗區最多，區內申請私宅數量超過3.86萬伙。

對於未來私人項目供應趨勢，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，政府土地供應數量持續偏少，近年較為依賴私人修訂地契項目。而去年住宅規劃申請踴躍，大部分來自新界地區，反映發展商對北部都會區的基建發展有憧憬。不過，由於改劃用途牽涉補地價，假設有半數申請個案最終獲批規劃許可，再處理補地價事宜，相信至少兩至3年才可推出。

事實上，今年地產商仍積極部署規劃發展旗下項目，至今不足兩個月已出現4宗住宅規劃申請個案，已涉達12,152伙。暫錄個案全屬北部都會區相關地區，當中有兩宗來自元朗區，包括唐人新村兩幅大型相鄰土地，位於柏巒西南面，擬建共13幢分層住宅，提供5,601個單位。