【產經直播】重磅藍籌績前部署攻略！

港股連跌三周，恒指已累挫近2,000點，幾時先整固完？本周財金界大事多籮籮，不單止重磅藍籌股業績高峰期展開，《財政預算案》亦將於周三(22日)發表，會如何左右大市走勢？另外，A股全面註冊制，對大市又有咩影響？

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