【產經直播】重磅藍籌績前部署攻略！
2023年02月20日 10:02
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港股連跌三周，恒指已累挫近2,000點，幾時先整固完？本周財金界大事多籮籮，不單止重磅藍籌股業績高峰期展開，《財政預算案》亦將於周三(22日)發表，會如何左右大市走勢？另外，A股全面註冊制，對大市又有咩影響？
本周放榜藍籌包括滙豐控股(00005)、香港交易所(00388)及阿里巴巴(09988)等。除了滙控會否恢復季度派息成焦點外，市場亦關注其業務能否繼續受惠於息差擴闊及中港復常經濟回暖。至於港交所，投資者則關心管理層對今年業務指引，以及股票市場改革進展。而阿里巴巴上周五(17日)收市失守100元大關，能否在周四公布業績前吼位吸納？
其餘龍頭科網股又會點走？美團(03690)股價近期一厥不振，騰訊(00700)下月將向股東實物分派其股份，加上面對抖音擬進軍外賣服務，競爭加劇，最壞時間仲未過？另外，騰訊旗下爆款手遊《黎明覺醒：生機》將於周四(23日)上線，對股價幫助有幾多？至於京東集團(09618)，新加坡投資公司淡馬錫披露去年第四季度增持其股份，投資者跟風炒又得唔得？
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