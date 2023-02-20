【高盛推介】騰訊跌幅收窄　資金趁低留意好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股過去半個月股價持續於370至390港元窄幅波動，上周五(17日)重回370元水平，跌約2.3%，周一(20日)早段低見369.2元的近半個月低位後反彈，現跌幅收窄，報373元，微跌約0.2%。有券商料騰訊去年第四季總收入達1,434億元人民幣，按年持平；經調整後息稅前利潤達383億元人民幣，按年上升16%。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價500元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約1,900萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四錄得約830萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水於上周五繼續沽出騰訊，錄得約9.9億元資金淨賣出。

騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.4倍，中年期、輕微價外、活躍條款。

騰訊購11917，行使價430元，2023年7月11日到期，實際槓桿7.7倍，高敏感度。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.1倍，中期。

騰訊牛69390，收回價355元，行使價352.2元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，相近收回價牛證中街貨較低。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿、低面值。

騰訊熊51602，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，近25元收回距離熊證。

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