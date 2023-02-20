【高盛推介】阿里巴巴失守100元大關　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(17日)失守100港元關口收市，跌約2.6%，周一(20日)早段繼續下跌，最低見98元的1個月低位。現報99.2元，跌約0.3%。阿里將於本周四(23日)公布今年第三財季業績，市場料非公認會計準則淨利潤介乎354.05億至495.76億元人民幣，按年下跌20.7%至上升11.1%。

觀察個股輪證資金流向，好倉及淡倉於上周五皆獲資金轉向流入，分別有約600萬及410萬元。

阿里購24098，行使價110元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.6倍，貼價。

阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿7.0倍，行使價130元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。

阿里購13017，行使價128.98元，2023年7月24日到期，實際槓桿6.1倍，中年期、低街貨。

阿里牛68735，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率9.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。

阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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